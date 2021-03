Liste de contrôle de l’électeur: choses importantes à savoir avant de voter, tout ce que vous devez savoir avant de voter

Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

Tout ce que vous devez savoir avant de voter: les élections à l’Assemblée pour les quatre États et un territoire de l’Union auront lieu entre le 27 mars et le 29 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai. Selon la Commission électorale, 18,68 crore électeurs sont éligibles à voter dans 2,7 bureaux de vote lakh répartis sur 824 sièges d’assemblée. Si vous êtes un électeur inscrit et que vous faites partie des 18,68 millions d’électeurs qui voteront à cette élection, vous devez prendre en compte certains points importants avant de partir élire votre représentant:

Statut d’inscription de l’ID de l’électeur: Si vous avez une carte d’identité d’électeur, cela ne garantit pas que vous pourrez voter. Si vous n’avez pas voté dans le passé, il se peut que la liste électorale renouvelée ne contienne pas votre nom. Il est donc préférable d’aller sur le site Web de la Commission électorale et de vérifier si vous êtes inscrit ou non. Il est obligatoire pour une personne d’avoir son nom sur la liste électorale de sa circonscription pour lui permettre de voter, conformément à l’article 62 de la loi RP de 1951.

Documents à vérifier: Si votre nom figure sur la liste électorale mais que vous avez perdu votre carte d’identité d’électeur, vous pouvez emporter une autre carte d’identité autorisée par le gouvernement. La Commission électorale a ordonné à tous les électeurs de produire la carte d’identité avec photo de l’électeur pour leur identification au bureau de vote. Ceux qui ne sont pas en mesure de produire l’EPIC doivent produire l’un des documents d’identité avec photo alternatifs suivants: passeport, permis de conduire, cartes d’identité de service avec photo délivrées aux employés par le gouvernement central / d’État / PSUs/Public Limited Companies, livrets avec photographie délivrée par banque / poste, carte PAN, carte à puce émise par RGI sous NPR, carte de travail MNREGA, carte à puce d’assurance maladie délivrée sous le régime du ministère du Travail, document de pension avec photographie, cartes d’identité officielles délivrées aux députés / députés / députés, et Aadhaar Card.

Bureau de vote: Compte tenu de la situation du COVID-19, la commission électorale a augmenté le nombre de bureaux de vote cette fois. Il est possible que votre isoloir ait changé cette année. Donc, avant de sortir, visitez electoralsearch.in et vérifiez les détails de votre isoloir en remplissant les informations de votre carte d’électeur.

Protocoles COVID: Il est important que vous sachiez que COVID-19 n’est pas encore terminé. Vous devez donc suivre toutes les directives relatives au COVID-19. Vous devez porter un masque facial et maintenir une distance sociale à l’isoloir. Essayez également de garder un désinfectant avec vous.

Date du scrutin et heures de vote: Vérifiez la date à laquelle votre circonscription votera. Vous devez également vérifier les heures de vote actives à l’isoloir. La dernière heure peut être réservée aux patients positifs au COVID-19 pour les laisser voter.

Connaissez votre candidat: Il peut y avoir plusieurs candidats dans votre circonscription. Vous devez connaître le parcours des candidats qui vous permettra de choisir le meilleur d’entre eux.

Personnes handicapées: Si vous avez des capacités différentes, vous pouvez utiliser l’application PwD de la Commission électorale pour faciliter l’identification des électeurs et vous inscrire aux services personnalisés offerts par la commission.

