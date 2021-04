Liste de contrôle financière annuelle 2021: voici comment vous pouvez garder vos finances en forme

Il est temps de prendre du recul et d’effectuer quelques vérifications pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie avec vos objectifs financiers.

Pour les professionnels de la fiscalité et les entreprises, la fin du mois de mars est la période la plus animée avec des tâches telles que la production tardive de RTI (déclarations de revenus) pour la comptabilisation des bénéfices dans les fonds communs de placement d’actions et les actions, qui doivent être terminées avant le 31 mars 2021.

Le 31 mars est le dernier jour ouvrable d’un exercice et avril marque le début d’un nouvel exercice. Les experts disent que la nouvelle année est le bon moment pour que les gens réfléchissent à leurs objectifs et à leurs investissements pour s’assurer qu’ils sont sur la bonne voie.

Pour de meilleurs rendements, une protection d’assurance adéquate et des économies d’impôts, la nouvelle année est le bon moment pour prendre des décisions financières aussi importantes en matière d’épargne et d’investissement. Il est temps de prendre du recul et d’effectuer quelques vérifications pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie avec vos objectifs financiers.

Pour ce faire, disent les experts, vous devez d’abord comprendre votre situation financière actuelle, puis prendre des mesures correctives, si nécessaire.

Révision des objectifs – Fixez-vous des objectifs, vous ne l’avez pas déjà fait. Assurez-vous que votre profil de risque, vos objectifs financiers et votre calendrier d’investissement sont tous conformes. Vérifier l’ensemble du portefeuille est le bon moment pour demander l’aide d’un conseiller financier et découvrir comment vous vous en sortez par rapport à vos objectifs financiers. Outre l’interaction humaine, il existe de nos jours diverses plates-formes numériques qui aident à revoir un portefeuille. Gardez à l’esprit que vous devez réviser et modifier vos plans d’investissement, uniquement si votre allocation d’actifs existante n’est pas conforme à vos objectifs financiers.

Le bon moment pour économiser de l’impôt – La plupart des contribuables attendent de faire leur planification fiscale et paniquent à la dernière minute. Les experts du secteur affirment que le début de l’exercice est le meilleur moment pour commencer la planification fiscale et économiser pour l’impôt à l’aide des bons produits d’économie d’impôt. Correctement, en planifiant les impôts dès le début d’un exercice, on pourra éviter toute décision d’investissement de dernière minute dans des produits fiscaux. Cela aidera les investisseurs à faire des investissements significatifs et contribuera à créer de la richesse à long terme.

Évaluation de l’assurance – Avec la pandémie, la plupart des gens optent maintenant pour une assurance, mais êtes-vous suffisamment couvert? On peut le découvrir en fonction de leurs revenus et de leurs dépendances. Pour une police d’assurance-vie, il faut s’assurer que les dépendances ou la famille sont correctement couvertes, afin que les dépenses courantes de la famille, les responsabilités (le cas échéant) soient couvertes et financent également les principaux objectifs de vie, en cas d’événement imprévu. En outre, tant pour le preneur d’assurance que pour la famille, une couverture d’assurance maladie adéquate est nécessaire. Si vous avez déjà une couverture d’assurance qui, selon vous, n’est peut-être pas adéquate en raison de la hausse des frais médicaux, vous pouvez opter pour une assurance complémentaire ou super complémentaire pour rester assuré.

Comprenez votre situation d’endettement – Cela comprend vos sorties d’argent vers vos paiements par carte de crédit, les IME de prêt immobilier, les prêts personnels, les prêts automobiles, etc. Vous devez garder un contrôle sur vos dettes en cours et comprendre combien de dettes vous sera confortable à assumer, sur une base mensuelle. base, sans aucun stress sur vos flux de trésorerie. Notez que prendre trop de dettes aura des effets néfastes sur le plan financier à long terme, en plus de nuire à votre pointage de crédit.

Corpus d’urgence – La plupart des gens ont épuisé leur fonds d’urgence, au cours de l’année écoulée, pendant le COVID-19. Cependant, disent les experts, il faut continuer d’investir dans la création d’un fonds d’urgence et continuer à le maintenir. Si vous ne faites que commencer, commencez par essayer d’accumuler 4 à 6 mois des frais de subsistance de votre / famille. Pour que vous ayez une sauvegarde financière en cas de circonstances imprévues et que vous n’ayez pas à puiser dans votre épargne. Aussi, révisez ce fonds à intervalles réguliers afin qu’en cas de manque à gagner, vous puissiez le recharger.

