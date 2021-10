Liste de coupure du DU 2021: Comment vérifier la liste de coupure de l’université de Delhi 2021 en ligne sur du.ac.in et admission.uod.ac.in, liste de coupure de l’université de Delhi 2021, liste de coupure du DU 2021, admission DU

L’admission contre la première liste débutera lundi. (Déposer)

Liste de coupure de l’université de Delhi 2021 : Les collèges de l’Université de Delhi publieront vendredi leur première liste de sélection pour l’admission aux cours de premier cycle. Les meilleurs collèges tels que Lady Shri Ram College, Kirori Mal College, Rajdhani College, Hindu College et Miranda House publieront bientôt la première liste de candidats sélectionnés pour l’admission sur leurs sites Web officiels respectifs. L’université rendra la liste combinée disponible sur son site Web officiel une fois que les collèges auront publié leurs limites respectives.

Selon les directeurs des collèges universitaires de Delhi, les notes limites seraient plus élevées cette année. Certains collèges devraient fixer un seuil de 100 % lors du premier tour d’admission. Selon un rapport de Press Trust of India, un nombre plus élevé d’étudiants du Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) ont obtenu plus de 95% aux examens du conseil de cette année pour la classe 12. La plupart des demandes d’admission au premier cycle dans les collèges du DU proviennent d’étudiants du CBSE.

Liste de coupure du DU 2021 : Deshbandhu College et Aryabhatta College ont déjà publié leurs listes de coupure respectives. L’Aryabhatta College a fixé le seuil d’admission à 98 % en économie au baccalauréat, tandis que celui en psychologie est de 98,5 %.

Le Deshbandhu College a fixé le seuil à 98 % pour l’admission en physique dans la catégorie sans réserve et à 97 % pour l’économie et le baccalauréat en commerce (avec distinction).

Documents pour l’admission au DU 2021 : Une fois que le nom d’un candidat apparaît dans la liste de coupure d’un collège, il doit être admis dans ce collège. Au moment de l’admission, le candidat doit produire une feuille de notes et un certificat d’examen du conseil de classe 10, une feuille de notes d’examen du conseil de classe 12 et un certificat provisoire ou original, un certificat de conduite, un certificat de catégorie, un certificat OBC (couche non crémeuse), un certificat de transfert, certificat de migration et photographies de format passeport (auto-certifiées).

DU Cut-off 2021 : L’Université de Delhi publiera trois listes, dont une combinée pour les arts et le commerce. Pour les sciences, l’université publiera une liste distincte, tandis que la troisième sera pour les programmes de licence.

