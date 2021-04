Liste de lecture du film d’action Nobody de RZA! ⋆ 10z viral

Exclusif: Liste de lecture du film d’action Nobody de RZA!

Universal Pictures a donné à ComingSoon.net la chance de parler 1: 1 avec l’acteur / musicien légendaire et fondateur de Wu-Tang RZA pour le thriller d’action d’Ilya Naishuller Personne, qui joue maintenant dans les salles et arrive en VOD le 16 avril. Dans le film, RZA joue Harry Mansell, le frère de Hutch Mansell de Bob Odenkirk. Puisque RZA est un fervent fan / réalisateur de films d’action, nous avons décidé de lui demander son Personne playlist de films d’action, et vous pouvez consulter son mix ci-dessous!

Je vais aller un peu sur le côté, non? Vous pouvez choisir votre Mourir dur, mais je pense que le premier Mourir dur est un bon début pour entrer dans tout ce monde de Personne. Les héros sont plus forts lorsqu’ils se battent contre quelque chose. Dans Mourir dur, quand Bruce lui a coupé les pieds, vous l’avez senti. Comme, “Oh merde, comment vas-tu te battre maintenant?” Même l’idée du réalisateur de le faire pieds nus était déjà une idée folle. Ce mec doit traverser tout cet enfer sans chaussures? Ensuite, vous regardez Bob Odenkirk dans ce bus … se faire éjecter de ce bus … et puis quand il est remonté, je me suis dit: “Oh merde.” Mon personnage filmé dans le film n’était pas dans le scénario. Le réalisateur est venu me voir et m’a dit: «Ouais… nous pensons vous faire tirer dessus.» J’étais comme: «Ouais! C’est une fusillade, quelqu’un doit prendre quelque chose. Nous ne sommes pas invulnérables »

Je vais jeter Tango et argent comptant! À cause de tous les one-liners. Russell et Stallone. C’était cool, c’était du pop-corn. Cela a fonctionné, non?

Quelque chose d’obscur que vous ne lancerez peut-être pas dans le pot mais que vous devriez jeter dans le pot pour ramasser l’un des pionniers des armes multiples et excessives… John Woo’s Le tueur. [Which RZA has sampled on tracks.] Si vous ne trouvez pas une copie de Le tueur vous pouvez aller chercher son remake hollywoodien qui est Face / Off, qui n’a pas le même plaisir que Le tueur.

Vous avez le rôle dans Personne où Hutch emmène la famille au sous-sol et il les enferme et il monte et il est sur le point de déchirer tout le monde à l’intérieur de cette maison … ça rappelle ce John Wick fixé, mais il est amélioré parce que cette équipe de cascadeurs a été tellement en feu avec leur vaisseau. Ils ont commencé avec un film appelé Le Raid 1 & 2 c’était juste un autre style d’action. Avant eux, c’était peut-être Tony Jaa comme celui qui t’a fait partir, “Oh merde” avec Ong Bok et ces films, mais alors John Wick l’a ramené d’une manière sombre. Mais Personne a le facteur «wow» et le facteur de rire aux éclats. Peut-être que cela a à voir avec Bob venant de la comédie, mais ce sont aussi les méchants! Quand il est entré dans cet hôpital et a jeté cette chaise …

Tu dois jeter 48 heures dans le pot. Quand vous pensez à la culture en noir et blanc dans les films, elle n’a pas été aussi développée que maintenant où vous avez plusieurs stars comme Jamie Foxx et Denzel et vous pouvez continuer à descendre dans la liste. En tant qu’enfant, j’avais Sidney Poitier ou James Earle Jones, mais ils n’ont jamais été aussi relatables qu’Eddie Murphy dans 48 heures. Quand j’étais enfant, j’allais regarder un film de kung-fu et c’était généralement un triple long métrage. Peut-être que je resterais pour regarder le premier deux fois parce que j’aime l’action. Si c’est un film hollywoodien ordinaire, je le regarde, j’ai fini et je rentre à la maison. j’ai vu 48 heures dans un théâtre, moi et mon frère, et nous nous sommes assis là et l’avons regardé à nouveau! C’était à quel point c’était bon. Ce truc qui a vraiment fait monter mon adrénaline, c’est quand Eddie Murphy et Nick Nolte se sont disputés et que le combat était plutôt égal, même si Nick Nolte a eu ce dernier coup de poing. Mais quand il est entré dans ce bar… quand il est entré dans ça bar et a fait son truc, je ne pense pas qu’il y ait eu de gros films hollywoodiens avec ce genre de scène.

Nous espérons que vous avez apprécié la liste de RZA! ComingSoon.net vient également de recevoir ce package TRÈS cool d’Universal en l’honneur de la sortie VOD de Personne, que vous pouvez consulter ci-dessous…

Bob Odenkirk incarne Hutch Mansell, un père et un mari sous-estimé et négligé, prenant les indignités de la vie sur le menton et ne repoussant jamais. Personne. Lorsque deux voleurs pénètrent dans sa maison de banlieue une nuit, Hutch refuse de se défendre ou de défendre sa famille, dans l’espoir d’éviter de graves violences. Son fils adolescent, Blake, est déçu par lui et sa femme, Becca, semble s’éloigner encore plus. Les conséquences de l’incident correspondent à la longue rage de Hutch, déclenchant des instincts dormants et le propulsant sur un chemin brutal qui fera surface de sombres secrets et de compétences mortelles. Dans un barrage de poings, de coups de feu et de crissements de pneus, Hutch doit sauver sa famille d’un adversaire dangereux – et s’assurer qu’il ne sera plus jamais sous-estimé en tant que personne.

Personne stars Bob Odenkirk (Tu ferais mieux d’appeler Saul), Connie Nielsen (Justice League de Zack Snyder), Gage Munroe (La cabane) et l’acteur russe Aleksey Serebryakov (McMafia). Il présente également Christopher Lloyd, gagnant d’Emmy (Retour vers le futur) et le musicien-acteur RZA (gangster américain).

Personne est réalisé par le célèbre cinéaste Ilya Naishuller (Hardcore Henri), d’après un scénario de Derek Kolstad, l’architecte narratif du John Wick la franchise. Le film est produit par Kelly McCormick et David Leitch, les cinéastes de Fast & Furious présente: Hobbs & Shaw, Deadpool 2, et Atomique Blond, pour leur entreprise 87North, par Braden Aftergood (Contre vents et marées, Wind River) pour ses Eighty Two Films, et de Bob Odenkirk et Marc Provissiero (Hulu’s PEN15) pour Odenkirk Provissiero Entertainment. Le film est produit par Derek Kolstad, Marc S. Fischer et Tobey Maguire.