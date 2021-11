Liste de l’équipe de baseball du Venezuela pour les Jeux de la jeunesse

L’équipe de Venezuela de Base-ball champion du monde dans la catégorie sous 23, a dévoilé le liste préliminaire à la nomination de Jeux de la jeunesse 2021 à Cali, Colombie.

Le Venezuela cherchera à clôturer l’année 2021 avec un autre championnat de baseball et c’est pourquoi ils ont donné la liste avec laquelle ils se rendront à Cali pour affronter les Jeux de la Jeunesse, qui se tiendront du 26 novembre au 3 décembre et où ces joueurs chercheront pour confirmer qu’ils sont la meilleure équipe au monde dans la catégorie des moins de 23 ans.

Personnel d’encadrement

L’équipe continuera d’être sous le commandement de Carlos García, accompagné d’Alex Nuñez et Omar Bencomo, qui étaient déjà ses alliés en Coupe du monde dans la catégorie, Carlos Mendoza entre à la place de Robert Pérez et le délégué sera Luis Martínez.

Joueurs de base-ball

Quatorze joueurs ont été confirmés pour les Jeux de la Jeunesse à Cali, en Colombie, qui auront pour mission de réaliser un nouveau championnat pour le pays, avant la fin de l’année, soulignant comme nouveauté l’inclusion de Luisangel Acuña Jr., frère du le voltigeur vedette des Braves d’Atlanta, Ronald.

Luisangel Acuña IF José Sibrian C Ezequiel Alfonzo IF Justin López IF Sean Mendoza IF Cristhian Pedroza IF Antonio Piñero IF Anderson Meléndez OF Oscar Abreu P Edwuin Bencomo P Carlos Naveda P Wikelman Ramírez P Carlos Valero P Jesús Vargas P

Jouez au ballon ! Rencontrez la liste partielle

•

🇻🇪⚾ #Team Beisbol Venezuela sub23 prêt pour les Jeux de la Jeunesse à Cali, #Colombie 🇨🇴

•

Connaître les détails 💻 https://t.co/N4W3BNOjbG

• #PortuSelección #LaQueNosVuelveLocos #U12WorldCup #U15WorldCup #U18WorldCup #U23WorldCup #WBC pic.twitter.com/5GAuX7W5gA – Équipe Beisbol Venezuela (@TeamBeisbolVe) 17 novembre 2021

Dans les prochains jours, le reste de la formation qui défendra le Venezuela en Colombie sera confirmé, les criollos ouvriront avec le Nicaragua comme club à domicile le 26 novembre, suivis de duels contre Cuba en tant que visiteur et le Brésil en tant qu’équipe à domicile dans le tour de groupe .