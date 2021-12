Alors que Noël approche à grands pas, Verno et KOC entrent dans leurs listes de Noël pour les équipes de la NBA (02:19), notamment pour que les Nets soient en bonne santé, Joel Embiid continue de jouer au niveau MVP et des scénarios éliminatoires idéaux. Ils discutent ensuite de leur liste de souhaits commerciaux (20h45). Les Knicks devraient-ils agir pour De’Aaron Fox ? Les Pacers échangeront-ils Domantas Sabonis ET Myles Turner? Le KOC a un souhait spécial de Noël pour la recrue des Pistons Cade Cunningham (34:03) tandis que Verno devient étourdi par la recrue des Thunder Josh Giddey (45:56). Enfin, ils passent en revue les records NBA qu’ils espèrent voir battus ensuite (56:08).

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur : Jessie Lopez

