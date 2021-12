Liste de pare-chocs ! L’action Tega Industries fait ses débuts avec une prime de 66 % ; faut-il acheter, vendre ou conserver ?

Tega Industries est un fabricant et un distributeur de produits consommables spécialisés « critiques pour l’exploitation » pour l’industrie mondiale de l’enrichissement des minéraux, de l’exploitation minière et de la manutention des solides en vrac (Fichier Photo PTI)

Tega Industries a connu des débuts exceptionnels sur le marché lundi (13 décembre) alors que l’action affichait une prime de plus de 66 %. Le script coté à Rs 760 sur l’ESB et Rs 753 sur NSE contre le prix d’émission de Rs 453. La vente d’actions a reçu des offres pour 209,58 crore actions contre une offre de 95,68 actions lakh. La part des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) a enregistré la souscription la plus élevée jamais enregistrée de 215,45 fois en une décennie. La catégorie des investisseurs non institutionnels (NII) a été souscrite 666,19 fois et la part réservée aux investisseurs particuliers a été souscrite 29,44 fois.

Faut-il acheter, conserver ou vendre ?

Les nouveaux investisseurs devraient attendre une baisse avant de prendre une quelconque position dans Tega Industries, selon les analystes.

Milan Desai, analyste de recherche senior chez Angel One, a déclaré : « Compte tenu de la performance opérationnelle de Tega, de son positionnement concurrentiel et des fondamentaux sous-jacents de l’industrie, de la traction sur Dyna Prime récemment lancée et des valorisations d’environ 25x FY21 Adj. P/E, nous avions recommandé une notation SUBSCRIBE à l’introduction en bourse. Après la forte cotation, en hausse d’environ 65 %, l’action se négocie actuellement à environ 33 x le BPA du 23 septembre, ce qui, à notre avis, laisse une marge de progression limitée. Par conséquent, nous recommandons aux investisseurs à court terme qui ont reçu des actions de réaliser des bénéfices tandis que les investisseurs à long terme peuvent détenir les actions, car la société a montré sa capacité à croître à la fois organiquement et inorganiquement et a un taux de conversion en espèces élevé ».

« Avec l’ampleur de la croissance potentielle du secteur minier, Tega Industries a répertorié selon les attentes. Nous conseillons aux investisseurs abonnés de réserver leur position de 50% au prix actuel et de conserver le reste de la position pour l’objectif de Rs 950 à court terme. Les nouveaux investisseurs peuvent attendre une correction de prix de 3 à 5 % pour entrer dans l’action », a déclaré Ravi Singh, vice-président et chef de la recherche, Share India

Parth Nyati, fondateur de Tradingo, a déclaré : « Une société basée à Calcutta avec une gestion solide et des fondamentaux solides est devenue publique aujourd’hui. Une réponse massive des investisseurs a déclenché l’introduction en bourse qui a été souscrite 219 fois. L’introduction en bourse était purement OFS, là où son fonds PE sort, mais la société est riche en liquidités. Initialement évalué à Rs 453 chacun, l’émission a gagné 66% et a été cotée à Rs 760. La société pourrait bien mieux performer à l’avenir si cet élan se poursuit. Les nouveaux investisseurs peuvent attendre une baisse pour acheter, tandis que les investisseurs à long terme devraient détenir cette action. Ceux qui ont reçu l’attribution devraient garder un stop loss de 690.

Aayush Agrawal, analyste de recherche senior et banque d’affaires chez Swastika Investmart, a déclaré : « Les fondamentaux de la société sont solides tandis que les valorisations sont également attrayantes. Il a connu une forte croissance de ses ventes et de ses bénéfices avec une augmentation des marges ces dernières années et ses flux de trésorerie sont sains. Les perspectives pour l’industrie sont haussières, donc les investisseurs à long terme devraient garder cette société dans leur portefeuille. »

« Ceux qui ont une perspective à long terme peuvent détenir les actions. Cependant, les investisseurs qui ont souscrit avec une perspective de capture des gains de cotation peuvent envisager la sortie. Si leur horizon d’investissement le permet, ils peuvent également envisager une sortie partielle et conserver le reste un peu plus longtemps », Gaurav Garg, responsable de la recherche, CapitalVia Global Research Ltd.

Tega Industries est un fabricant et un distributeur de produits consommables spécialisés « critiques à exploiter » pour l’industrie mondiale de l’enrichissement des minéraux, de l’exploitation minière et de la manutention des solides en vrac. Après l’introduction en bourse, la participation du groupe promoteur et promoteur dans Tega Industries est tombée à 79,17% par rapport à 85,17% avant l’introduction en bourse, tandis que la participation publique est passée de 14,83 % à 20,83 %. Tega Industries ne recevra aucun fonds levé via l’introduction en bourse car il s’agit d’un OFS.

Le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 12,7% TCAC entre l’exercice 2018-19 et 2020-21. Il a déclaré des revenus d’exploitation de Rs 805 crore au cours de l’exercice précédent. Pendant ce temps, le bénéfice net a augmenté de 104% au cours de la même période. Tega Industries avait déclaré un bénéfice net de Rs 32,7 crore au cours de l’exercice 2018-19, qui est passé à Rs 136,4 crore au cours de l’exercice précédent.

