Liste de pare-chocs pour les modèles de données: le stock monte de 47% par rapport au prix de l’introduction en bourse lors des débuts de Dalal Street

Les actions de Data Patterns (Inde) ont commencé à se négocier en bourse avec une prime vendredi matin dans un contexte de volatilité du marché. Le cours de l’action Data Patterns s’échangeait à Rs 864 par action à l’ouverture, en hausse de 47,69% ou Rs 279 chacun par rapport à l’extrémité supérieure du prix de Rs 585 par action. L’introduction en bourse (offre publique initiale) de Rs 588 crore de la société a été fortement sursouscrite plus tôt ce mois-ci. L’émission publique a été souscrite au total 119,62 fois. Data Patterns est un fournisseur de solutions électroniques pour la défense et l’aérospatiale à intégration verticale qui s’adresse à l’industrie des produits de défense développée localement.

Les actions de Data Patterns ont été proposées plus tôt ce mois-ci dans la fourchette de prix fixe de Rs 555 à 585 par action, dans un lot de 25 actions. L’émission publique de la société a été sursouscrite menée par des Investisseurs Non Institutionnels qui ont souscrit 254 fois leur part de l’IPO. Les acheteurs institutionnels qualifiés ont enchéri 191 fois tandis que la partie au détail a été souscrite 23 fois. L’émission était un mélange d’une nouvelle émission et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants de la société. Les fonds levés seront utilisés pour les dépenses d’investissement, le remboursement de la dette et le financement des besoins en fonds de roulement. Lors de l’inscription, la société avait une capitalisation boursière de Rs 4 483 crore.

Selon la société de courtage Motilal Oswal, le chiffre d’affaires/EBITDA/PAT de Data Patterns a augmenté à un TCAC de 31 %/90 %/169 % au cours des exercices 2019-21, tandis que ses marges d’EBITDA sont passées de 19,5 % au cours de l’exercice 19 à 41,1 % au cours de l’exercice 21. « La croissance a été soutenue par un carnet de commandes robuste qui a augmenté de 40 % TCAC au cours de l’exercice 18-1HFY22 et offre une forte visibilité sur les revenus. Il génère de solides flux de trésorerie et deviendra sans dette après l’introduction en bourse. Ses taux de retour sont sains à ~ 13% », ont-ils ajouté. Motilal Oswal a obtenu une note « S’abonner » à l’introduction en bourse, évaluant la société à 55 fois le P/E de l’exercice 21 (sur une base post-émission).

