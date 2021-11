Liste de souhaits budgétaires : les producteurs de pétrole cherchent des mesures fiscales pour augmenter la production nationale

Les acteurs souhaitent le rétablissement des exonérations de droits d’accises (accise de base, accise spéciale et droit additionnel, qui s’élève désormais cumulativement à Rs 21,8/litre) sur le gazole acheté pour les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures.

Les producteurs nationaux d’hydrocarbures ont demandé diverses mesures fiscales et le rétablissement de certaines exonérations de droits dans leur liste de souhaits budgétaires, alors même que le gouvernement a exprimé ses inquiétudes quant à la stagnation de la production.

L’Association des opérateurs pétroliers et gaziers (AOGO), qui comprend la société d’État Oil and Natural Gas Corporation, Oil India et de grands producteurs privés tels que Cairn India, Reliance Industries, BP et la filiale de Shell India, BG Exploration and Production, a également demandé la restauration de la système d’« allocation d’investissement », qui offrait des incitations fiscales sur les dépenses en capital effectuées dans le passé pour les usines et les machines. Le système a été abandonné depuis FY18.

Les acteurs souhaitent le rétablissement des exonérations de droits d’accises (accise de base, accise spéciale et droit additionnel, qui s’élève désormais cumulativement à Rs 21,8/litre) sur le gazole acheté pour les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures. L’exemption était disponible pour le secteur de mars 2012 jusqu’à l’introduction de la TPS le 30 juin 2017.

Selon la lettre d’AOGO au ministère des Finances de l’Union, examinée par FE, l’industrie souhaite également que le gouvernement réduise l’incidence du cess de développement de l’industrie pétrolière (OID), qui a été attribué comme l’une des raisons du sous-développement de la petits champs pétrolifères marginaux. La taxe OID de 20 % est prélevée sur les prix du pétrole brut produit à partir des blocs désignés et des champs attribués avant le nouveau régime de politique d’exploration et d’octroi de licences mis en place au cours de l’exercice 98. La suppression de la redevance de 20 % due aux États a également été demandée.

En outre, l’industrie souhaite que le bénéfice du taux d’imposition des sociétés de 15 %, offert aux nouvelles sociétés minières et manufacturières à partir d’avril 2020, soit également étendu aux producteurs de pétrole et de gaz. Cherchant à réduire les coûts de mise en œuvre des technologies de récupération assistée du pétrole (EOR) pour extraire le pétrole des champs vieillissants, l’AOGO a demandé au gouvernement de fournir des avantages monétaires pour de tels investissements. Le coût de production augmente pour les champs matures et vieillissants, justifiant le déploiement de nouvelles technologies qui augmentent l’intensité capitalistique des projets.

Soulignant que le coût intérieur de la production de pétrole brut est d’environ 25 à 30 dollars le baril, tandis que les importations se font à environ 70 à 80 dollars le baril, Prachur Sah, PDG de Cairn Oil and Gas, avait précédemment déclaré à FE qu’« il est tout à fait logique de investir dans la production même si le coût de production s’élève à 40 $ le baril ». Pour les blocs de Cairn, jusqu’à 70 % de la génération de revenus va sous forme de prélèvements aux différents gouvernements, tandis que le coût de fonctionnement des opérations représente environ 20 à 25 %, ce qui rend plus difficile pour l’entreprise d’investir dans les technologies à forte intensité de capital.

La production locale de pétrole brut ne couvre qu’environ 15 % des besoins du pays, tandis qu’environ 50 % de gaz naturel doit être importé. La production stagne.

Le gouvernement a récemment déclaré qu’il souhaitait que la production nationale de pétrole et de gaz « augmente de façon exponentielle » et « pour cela, les entreprises du secteur privé peuvent être impliquées en tant que partenaires ou à travers divers modèles commerciaux afin que de nouvelles techniques et technologies puissent être introduites par le biais de ces entreprises qui ont expérience dans ce domaine ». À cet égard, le Premier ministre Narendra Modi a récemment interagi avec les dirigeants de grandes sociétés pétrolières mondiales, dont Igor Sechin de Rosneft, Amin Nasser de Saudi Aramco, Bernard Looney de BP, le président de RIL Mukesh Ambani et le président de Vedanta Anil Agarwal.