Liste de souhaits du chapitre 3 de Fortnite

ESTNN décompose notre liste de souhaits Fortnite Chapter 3!

Le chapitre 3 de Fortnite est pratiquement confirmé à ce stade. Les créateurs de contenu et Epic Games eux-mêmes ont planté les graines, que beaucoup espèrent germer dans une nouvelle île et bien d’autres Victory Royales. Bien que l’avenir ne soit pas défini, nous savons qu’un événement de fin de saison, surnommé « The End », est prévu pour le 4 décembre.

Avec cela en considération, il est temps de rédiger notre lettre aux développeurs pour Fortnite Chapter 3. Cette liste de souhaits comprend ce que nous espérons voir une fois qu’Epic Games dévoilera la prochaine étape de Fortnite Battle Royale, vraisemblablement dans les jours suivant l’événement. Rejoignez-nous alors que nous nous lançons dans le rôle de développeur chez Epic et concevons une saison idéale de Fortnite.

Une nouvelle carte

Fortnite Chapter 2 offrait l’environnement le plus stable et le plus cohérent que nous ayons vu dans l’illustre histoire du jeu. Des endroits tels que Misty Meadows, Lazy Lake, Pleasant Park, Retail Row et bien d’autres sont restés intacts au cours des huit dernières saisons, à l’exception de quelques changements cosmétiques. L’approche d’Epic au chapitre 2 était un 180 complet de ce que les fidèles du chapitre 1 ont appris à aimer dans le jeu.

Chaque saison apportait de nouveaux emplacements et Epic n’a montré aucune retenue lorsqu’ils ont détruit ou modifié certains des favoris. Bien qu’il serait glorieux de voir The Grotto et Tilted Towers revenir, la plupart des fans de Fortnite sacrifieraient ces possibilités au profit d’Epic Games en appuyant sur le bouton de réinitialisation. Les rumeurs disent qu’une nouvelle carte est probablement dans le chapitre 3, mais nous n’en sommes tout simplement pas sûrs.

Nouvelles armes et mécanismes

Il y a un thème qui se développe déjà sur cette liste de souhaits, et c’est la recherche de quelque chose de nouveau. Le chapitre 2 a été une expérience unique du début à la fin. Chacune des huit dernières saisons avait quelque chose de positif à offrir mais aussi de négatif. Les fans de Fortnite qui sont restés savent dans quoi ils s’embarquent à ce stade.

D’un point de vue mécanique, le chapitre 2 a introduit la pêche, la natation et le shakedown, qui sont tous devenus des principes fondamentaux. Nous savons déjà qu’un mécanisme de glissement est en préparation. Bien que cela ne soit pas révolutionnaire, ce sont parfois les petits ajustements qui font toute la différence. La même chose peut être dite pour l’arsenal croissant d’armes de Fortnite.

Les nouveaux qui sont apparus dans le chapitre 2 incluent le fusil à pompe Dragon’s Breath, le pistolet de combat, le SMG de combat et le fusil d’assaut de combat. Certains étaient bons et d’autres ne valaient pas la peine d’être transportés, mais cette expérience d’apprentissage fait partie du plaisir. Espérons qu’Epic ait un sac de nouveaux mécanismes et armes pour les joueurs de la prochaine ère.

Gardez ce qui est bien, éliminez ce qui ne l’est pas

Il est tout à fait clair que les fans veulent quelque chose de nouveau dans le chapitre 3. Cependant, n’oublions pas ou n’allons pas au-delà de ce qui a rendu Fortnite formidable d’un point de vue historique. Les fusils à pompe, les fusils d’assaut, les potions de bouclier et les camionnettes de redémarrage sont des exemples d’éléments essentiels qui ne devraient jamais quitter le jeu, quel qu’en soit le coût.

Nous avons vu des objets mythiques et exotiques entrer et sortir de Fortnite au cours des huit dernières saisons, et c’est bien. Le point critique à retenir est que la saison vanille de Fortnite en 2017 avait une liste fondamentalement solide d’armes à choisir parmi lesquelles Epic s’est développée davantage dans les mises à jour suivantes. Il n’y a aucun mal à laisser des armes et des objets que les joueurs sont à l’aise d’utiliser. D’autres choses telles que les voitures appartiennent à cette liste, tandis que la faune et les requins à butin peuvent rester au chapitre 2.

Ramenez quelques vieux

Epic semble avoir respiré les opportunités de ramener des objets, des véhicules et des armes qui n’ont pas refait surface depuis le chapitre 1. Les Driftboards et les Quadcrashers sont à l’origine du problème. Ces deux véhicules ont étonné le fandom Fortnite lorsqu’ils ont été respectivement introduits dans le chapitre 1 – Saison 6 et Saison 7. Epic n’a pas revisité le Driftboard ou le Quadcrasher en mode Battle Royale depuis le début du chapitre 2.

Comme les deux véhicules mentionnés précédemment, Shield Bubbles et Shadow Bombs n’ont jamais eu la chance de briller dans le chapitre 2. Il serait intéressant que certains de ces objets reviennent dans une capacité limitée juste pour voir comment ils se comporteraient dans l’état actuel de Fortnite.

100 % d’apparitions de coffre

Les joueurs aspiraient à 100% d’apparitions de coffres depuis qu’Epic a réduit les taux au chapitre 2 – Saison 4. C’était inattendu, et peu de joueurs pouvaient deviner pourquoi les développeurs ont pris une décision aussi discutable. Le champion de la Coupe du monde de Fortnite, Kyle « Bugha » Giersdorf, a émis l’hypothèse que la réduction des taux d’apparition de coffre empêcherait les équipes de diviser les points d’intérêt pour le butin.

Cela n’a jamais été confirmé ou nié par Epic. Les demandes de retour de 100% de spawn Chest se sont calmées au cours des dernières saisons. Cependant, il n’en reste pas moins que garantir les spawns de Chest n’est rien de plus qu’un changement de qualité de vie dans Fortnite. Cela n’arrivera probablement pas, mais c’est une liste de souhaits après tout, alors pourquoi ne pas ajouter la demande ici ?

Refonte du mode arène, c’est-à-dire les vrais rangs et les incitations

La compétition Fortnite s’est considérablement développée depuis la Coupe du monde. Epic Games a distribué des millions dans chaque saison Fortnite Champion Series (FNCS), permettant aux vétérans et aux débutants de développer leurs marques et de devenir les meilleurs joueurs. Malgré ces facteurs, le mode compétitif de base de Fortnite pourrait nécessiter un travail sérieux.

Le mode Arena est resté en grande partie inchangé depuis qu’Epic Games l’a introduit dans la saison 7. Oui, les valeurs des points ont changé de temps en temps, mais ce n’est pas le problème. Les parties mortes se produisent souvent, car les joueurs ont tendance à utiliser la touche w car il n’y a aucun risque de déclassement. Un système similaire à Rainbow Six: Siege pourrait fonctionner dans Fortnite.

Le siège punit les pertes et récompense les victoires. De plus, les joueurs reçoivent un charme d’arme pour représenter leur rang le plus élevé atteint à la fin de chaque saison. Une certaine forme de récompenses de siège et de système de classement mélangée à une diminution des points au fil du temps pourrait revigorer le mode Arena de Fortnite.

Peu importe ce qui se passe, rien ne se compare à l’anticipation entourant un événement de fin de saison et à l’inconnu qui se cache au-delà. Epic Games a franchi un cap au cours des dernières saisons de Fortnite, il n’y a donc aucune raison de ne pas être optimiste quant au chapitre 3.

Assurez-vous de vérifier avec ESTNN dans les prochains jours alors que nous nous préparons pour The End of Fortnite Chapter 2.