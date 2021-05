Liste de souhaits iPadOS 15 pour améliorer la qualité de vie de l’iPad sans Mac

Nous sommes à une semaine d’Apple en avant-première de l’iPadOS 15 à la WWDC, et nous espérons tous une mise à niveau logicielle substantielle pour l’iPad. Pas seulement le fruit à portée de main d’iOS 14 qui n’est pas venu sur l’iPad, mais un bond en avant significatif pour les utilisateurs professionnels de l’iPad Pro.

J’ai passé la première semaine à utiliser l’iPad Pro 12,9 pouces (2021) avec mon MacBook Air éteint et mis de côté, et la polyvalence de l’utilisation d’un écran portable comme tablette, ordinateur portable et ordinateur de bureau a été vraiment géniale. Ce n’est pas que l’iPad Pro ne peut pas déjà faire le travail à ma place. C’est plus que la qualité de vie pour accomplir les mêmes tâches n’est tout simplement pas aussi élevée sur iPadOS que sur macOS. Voici ce que je surveillerai à la WWDC 2021 le 7 juin:

Apple a livré en grand avec iOS 14 sur l’iPhone. J’ai longtemps utilisé un seul écran d’accueil pour mes applications les plus utilisées avec des applications rarement utilisées organisées par ordre alphabétique dans des dossiers sur la deuxième page. iOS 14 a introduit la prise en charge des widgets sur n’importe quel écran d’accueil, la possibilité de masquer les icônes d’applications et les écrans d’accueil, et la grille de la bibliothèque d’applications qui agit comme un système de dossiers intelligent et attrayant.

L’écran d’accueil par défaut pour iPadOS n’est pas encore aussi avancé. Vos applications et dossiers préférés peuvent vivre sur le dock et être accessibles à partir des applications, et vous pouvez faire glisser n’importe quelle application hors de la recherche Spotlight avec un clavier externe pour le multitâche, mais iPadOS 14 est par ailleurs assez limité.

Je travaille actuellement sur ces limitations avec mon propre système de dossiers de bibliothèque d’applications qui vit sur le dock afin que toute application puisse être ouverte côte à côte ou flottante sur une autre application. L’inconvénient est qu’il y a une limite au nombre d’applications et de dossiers pouvant tenir sur le dock, et je ne peux installer que six applications les plus utilisées en dehors d’un dossier sur le dock avec autant de dossiers.

Pendant ce temps, mon écran d’accueil actuel est simplement une image en vedette avec une pile de widgets qui peut toujours apparaître sous forme de colonne à gauche en mode paysage et doit être extraite de l’orientation portrait. Je suppose qu’iPadOS apporte des widgets à tout l’écran d’accueil comme iOS, et la bibliothèque d’applications apparaîtra comme le dernier écran d’accueil.

Ma préférence serait de diviser l’écran d’accueil entre des widgets utiles et une bibliothèque d’applications pour éliminer le balayage. Étant donné que les applications peuvent se lancer à partir de l’écran d’accueil ou du dock et de la bibliothèque d’applications, j’espère également voir un lanceur de bibliothèque d’applications sur le dock (similaire à Launchpad sur macOS) afin que les applications puissent exister sur l’écran d’accueil ou sur le dock sans dossiers et pouvoir toujours multitâche sans revenir à l’écran d’accueil ou avoir besoin d’un clavier externe.

Multitâche audio

Mon MacBook Air M1 avec macOS peut lire l’audio de Messages ou d’une vidéo sur YouTube pendant que j’écoute l’audio d’un podcast ou de ma bibliothèque musicale. La lecture d’un court clip audio de n’importe où sur iPadOS tout en écoutant d’autres applications mettra en pause l’audio en cours de lecture (et il se peut qu’elle reprenne ou non lorsque vous avez fini d’écouter le clip).

C’est un inconvénient mineur, mais cela fait mal lorsque vous le frappez suffisamment de fois sur un iPad lorsqu’un MacBook avec le même processeur ne rencontre pas le même problème. Ce qui est plus limitatif, c’est d’enregistrer un podcast dans une application tout en discutant avec votre co-hôte sur Internet dans une autre application. Ce sont des enjeux de table pour le Mac, et ce n’est tout simplement pas possible sur l’iPad Pro aujourd’hui.

Les deux machines sont alimentées par le même processeur M1. La seule différence réside dans les capacités du système d’exploitation. Ma solution actuelle consiste à héberger l’appel sur une application de messagerie à partir de mon iPhone, à écouter l’audio de mon co-hôte via des écouteurs et à enregistrer à partir de mon microphone de podcasting connecté via USB-C sur mon iPad Pro.

Je regarde également des articles sur le Web et je fais référence à nos notes de spectacle dans un environnement d’écran partagé tandis que Just Press Record reste actif en tant qu’application flottante qui apparaît au sommet de chaque côté de l’écran. Cela fonctionne absolument (bien que j’abandonne actuellement la surveillance de mon propre audio via le micro), mais l’expérience est limitée et plus compliquée que l’enregistrement d’un podcast sur Internet sur un Mac.

Préférences d’affichage

J’ai écrit de longs articles sur l’iPad Pro 12,9 pouces avec la saisie tactile sur le clavier logiciel. Ce n’est pas ma méthode de saisie préférée sur un bureau, mais c’est absolument possible et efficace pour moi sans clavier matériel. J’adore utiliser l’iPad Pro seul entre mes mains comme une pure tablette.

L’accessoire Magic Keyboard pour iPad Pro ajoute à la fois un trackpad et un support à l’équation pour correspondre à une expérience d’ordinateur portable pour la saisie, la sélection et la visualisation. C’est la meilleure solution pour des sessions d’écriture plus longues avec l’iPad Pro lorsque vous n’êtes pas à mon bureau.

Mon environnement le plus productif lorsque je suis à la maison est à mon bureau avec mon clavier Magic Keyboard, ma souris Magic Mouse et mon moniteur 4K 21,5 pouces. Le multitâche est beaucoup plus limité sur iPadOS aujourd’hui, mais cela se développera peut-être à l’avenir et il existe des solutions de contournement fastidieuses pour le moment. La chose la plus étrange est la façon dont un iPad se comporte lorsqu’il est connecté à un écran externe.

Un MacBook peut prendre en charge plusieurs modes lorsqu’il est connecté à un écran externe. Un ordinateur portable fermé connecté à un clavier et une souris ou un trackpad peut laisser l’affichage prendre le dessus sur l’écran intégré qui n’est de toute façon pas visible lorsqu’il est fermé. Un MacBook ouvert peut traiter l’écran externe comme une extension de l’écran intégré, vous offrant virtuellement un espace de travail étendu.

iPadOS prend aujourd’hui en charge depuis des années les fonctionnalités de sortie vidéo dans des applications telles que iMovie et Photos, où la vidéo ou la photo complète prend le contrôle de l’écran externe tandis que l’écran de l’iPad affiche l’interface utilisateur de l’application. Cependant, ce n’est guère une nouvelle fonctionnalité pour les iPad et elle n’est toujours prise en charge que dans des applications photo et vidéo spécifiques.

Dans tous les autres cas, l’écran externe reflète simplement ce qui est affiché par l’iPad. Vous pouvez réduire la luminosité sur l’iPad, mais vous ne pouvez pas éteindre complètement l’écran de l’iPad qui reflète simplement son contenu sur un écran externe. Ce n’est pas idéal, mais pour écrire des articles comme celui que vous lisez, je suis physiquement plus à l’aise à mon bureau avec ma chaise, ma souris et mon clavier, et un écran plus grand pour mes yeux de 30 ans.

iPadOS 15 ne sera en fait complet et prêt pour les heures de grande écoute que plus tard cet automne, mais nous devrions savoir à laquelle de ces fonctionnalités Apple prévoit de s’attaquer le 7 juin lors de sa conférence mondiale des développeurs. Suivez . pour une couverture actualisée à partir de maintenant jusqu’à la semaine de la WWDC.

Vous disposez de vos propres fonctionnalités de qualité de vie sur iPad qui devraient être aussi simples sur un iPad Pro que sur un Mac? Faites le nous savoir dans les commentaires.

