Liste de souhaits : les opérateurs de télécommunications veulent des règles plus simples, un soutien bancaire ; rechercher un déploiement plus rapide de la 5G

Aditya Birla Group détient une participation de plus de 27% dans VIL, tandis que Vodafone Plc en détient plus de 44%.

Un régime réglementaire simple pour éviter les litiges, un déploiement plus rapide des services 5G et des mesures supplémentaires pour faciliter les affaires et le soutien du secteur bancaire sont les étapes clés, qui libéreraient le plein potentiel du secteur des télécommunications, ont déclaré des vétérans de l’industrie des télécommunications sur Mercredi.

S’exprimant lors de l’India Mobile Congress (IMC), le président de Reliance Industries (RIL) Mukesh Ambani, le président de Bharti Airtel Sunil Bharti Mittal et le président du groupe Aditya Birla Kumar Mangalam Birla ont souligné que les réformes opportunes apportées par le gouvernement avaient réconforté l’industrie.

S’exprimant lors de la session inaugurale, Ambani a déclaré que le fonds d’obligation universelle (USOF) devrait être utilisé pour subventionner les smartphones de certains groupes afin de les aider à pénétrer la révolution numérique. Il a déclaré que le déploiement de la norme 5G pour les réseaux cellulaires à large bande devrait devenir une priorité nationale.

« L’Inde doit achever la migration de la 2G vers la 4G vers la 5G au plus tôt. Maintenir des millions d’Indiens au bas de la pyramide socio-économique confinés à la 2G, c’est les priver des bénéfices de la révolution numérique. Le déploiement de la 5G devrait être la priorité nationale de l’Inde », a déclaré Ambani.

De son côté, Mittal a souligné que le régime réglementaire doit être simple pour éviter de nouveaux litiges. Il a ajouté que la collaboration entre les acteurs concurrents, la baisse des droits de douane et la réduction de la tarification du spectre étaient le besoin de l’heure pour amener le secteur vers le prochain niveau de croissance.

« Il reste encore beaucoup de litiges. Il y a des cas allant du TDSAT, des hautes cours à la Cour suprême. Des cas très anciens qui doivent être réglés. Les nouveaux cas doivent être évités. Nous devons avoir un régime qui soit simple dans sa touche réglementaire et qui ne crée pas plus de litiges à l’avenir », a déclaré Mittal.

Lors de son allocution, Birla a déclaré qu’une industrie solide est nécessaire pour investir et accélérer la réalisation de la vision numérique de l’Inde. « Au cours des derniers mois, le gouvernement a fait des interventions politiques critiques dans cette direction. De nouvelles mesures pour faciliter les affaires et le soutien du secteur bancaire renforceront considérablement la force du secteur et garantiront que l’Inde reste à la pointe des tendances technologiques mondiales », a-t-il déclaré.

Birla a ajouté que Vodafone Idea sera un « partenaire engagé » alors que l’Inde fait des progrès rapides pour réaliser la vision d’une économie numérique de mille milliards de dollars. Aditya Birla Group détient une participation de plus de 27% dans VIL, tandis que Vodafone Plc en détient plus de 44%.

Tous trois ont abordé la question de la téléphonie abordable, car l’Inde a les tarifs mobiles les plus bas au monde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.