Liste de souhaits pour les vacances des Mets 2021, y compris Kris Bryant

Kris Bryant, Jacob deGrom et Carlos Rodon ont traité l’image

La frénésie des Mets avant le verrouillage nous a un peu rappelé cette fois où nous avons ouvert tous nos cadeaux la veille de Noël. Mais contrairement à cette idée d’enfance qui semble bonne à l’époque mais qui est un peu décevante le matin de Noël, il peut y avoir plus de cadeaux sous l’arbre bleu et orange une fois les problèmes de travail du baseball réglés et nous sommes de retour au plaisir.

Dans cet esprit, nous avons une liste de souhaits de vacances pour les Mets. Buck Showalter a été présenté en tant que gestionnaire, donc le braintrust est principalement en place derrière le propriétaire Steve Cohen. La liste a des tonnes de talents, mais elle pourrait nécessiter quelques ajustements – peut-être une autre star, plus le tangage.

Cher Steve, euh, Père Noël :

PAS KRIS KRINGLE, L’AUTRE KRIS

Max Scherzer était un cadeau heckuva « Wow », la version baseball d’une voiture haute performance, avec un nœud rouge géant attaché sur le dessus, garée dans l’allée par les lutins du Père Noël. Mais ce club pourrait probablement utiliser un autre article coûteux.

Que diriez-vous de signer Kris Bryant, qui pourrait voir le temps au troisième but et dans le champ extérieur? Il a frappé 25 circuits l’an dernier entre les Giants de San Francisco et les Cubs de Chicago et a marqué 124 OPS-plus.

Sa polyvalence défensive est un énorme plus et GM Billy Eppler semble aimer l’idée de créer des tonnes de profondeur autour du diamant. Pensez à ce à quoi ressemblerait leur alignement si Bryant battait cinquième. C’est trop logique.

UNE AUTRE STARTER (AU MOINS)

Nous aimons le sommet de cette rotation avec Jacob de Grom et Scherzer. On aime les retours de Carlos Carrasco et Marcheur de Taijuan. Nous espérons ce que Tylor Megill et David Peterson peut offrir à l’arrière. Mais ce n’est toujours pas assez d’armes de qualité pour les rigueurs d’une saison.

12 sept. 2021 ; New York, New York, États-Unis ; Le lanceur des Mets de New York Carlos Carrasco (59) lance dans la première manche contre les Yankees de New York au Citi Field.

Showalter semble savoir que, depuis qu’il a déclaré lors de sa conférence de presse d’introduction, « Billy et moi espérons trouver cinq, six, sept partants. » Cet objectif semble même léger, étant donné que les Mets ont utilisé 19 partants la saison dernière, à égalité pour le plus grand nombre de joueurs de la MLB et le deuxième de l’histoire du club (les Mets en ont utilisé 20 en 1967, une saison jamais confondue avec le bon vieux temps).

Quoi qu’il en soit, ils ont transmis le fiable Marcus Stroman, qui a signé avec les Cubs de Chicago. Que diriez-vous d’ajouter Carlos Rodón? Oui, il présente un risque de blessure (voix du narrateur : la plupart des lanceurs le sont de nos jours). Mais ce sont des trucs de gaucher haut de gamme.

Il a terminé cinquième en votant pour l’AL Cy Young après une fiche de 13-5 avec une MPM de 2,37 et un WHIP inférieur à 1,00 pour les White Sox de Chicago la saison dernière. Sinon Rodón, peut-être Danny Duffy, Yusei Kikuchi, Zack Greinké, ou vieux copain Collin McHugh? Ou une combinaison ?

STYLOS

Après sa conférence médiatique sur Zoom mardi, Showalter a noté dans une interview sur SNY avec Gary Apple, Andy Martino et Anthony Recker que « rien ne pèse plus sur une équipe » que de faire exploser des pistes.

Un fort soulagement, évidemment, en est une énorme partie, c’est pourquoi le noyau de l’enclos des releveurs – Edwin Diaz, Seth Lugo, Trevor May, Miguel Castro – doit être complété sur le marché.

31 août 2021 ; New York, New York, États-Unis ; Le lanceur des Mets de New York Edwin Diaz (39) livre contre les Marlins de Miami lors de la septième manche au Citi Field.

Les Mets ont besoin de papier peint leur stylo avec des contributeurs potentiels. Voici quelques possibilités :

Ryan Tepera (0,88 WHIP en 65 apparitions l’an dernier pour les White Sox et les Cubs), André Chafin (1,83 MPM en 71 matchs pour les A’s d’Oakland et les Cubs) et Joe Kelly (2,86 MPM en 48 matchs pour les Dodgers de Los Angeles). gaucher Brad la main faisait partie de trois équipes l’an dernier, dont les Mets, et avait une MPM de 3,38 en 57 matchs.

Il existe également des options internes – Drew Smith a eu des problèmes de blessures, mais il a bien lancé l’an dernier (2,40 MPM en 31 matchs). Il faut beaucoup de bras pour traverser une saison. Il convient également de noter ce nombre – les Mets ont utilisé 42 lanceurs différents au total l’an dernier, égalant le record de la MLB pour la plupart en une seule saison.

UN BON EXTERMINATEUR

Nous ne reviendrons pas ici sur l’épisode embarrassant de « Rat-Raccoon ». Mais ce genre de choses ne peut plus se reproduire. Si c’est le cas, oui. Nous avons le sentiment que Showalter gérera cette sorte de bêtises et nous n’aurons plus jamais à y penser ou à un ami imaginaire nommé Donnie Stevenson.

LE FRAPPEUR DÉSIGNÉ

Si les avocats et les rabat-joie qui se battent dans les pourparlers sur le travail de la MLB ajoutent le DH à la Ligue nationale dans une nouvelle convention collective, cela libérerait certainement quelques présences au bâton pour une équipe des Mets qui a des candidats pour le poste.

Qu’est-ce qu’ils vont faire, le cas échéant Robinson Canó? Dominique Smith et JD Davis pourrait bénéficier de plus de balançoires, ainsi que Jeff McNeil.

19 sept. 2020 ; New York City, New York, USA;Le joueur de premier but des Mets de New York Dominic Smith (2) célèbre avec le joueur de deuxième but Robinson Cano (24) après avoir frappé un home run en huitième manche contre les Braves d’Atlanta au Citi Field.

McNeil a connu une baisse en 2021, mais nous pensons que ses compétences de batte à balle montrent un potentiel de rebond astucieux.

UN NOL EN SANTÉ (ET AU-DELÀ) À JAKE

Personne, pas même le Père Noël, ne peut garantir les emplacements deGrom une année complète. Mais c’est notre liste de souhaits pour les vacances et c’est ce que nous voulons voir.

La saison dernière, il n’a pas pitché après le 7 juillet, il est donc juste de s’interroger sur lui. Mais, wow, deGrom et Scherzer dans la même rotation ? Et s’ils se combinaient pour faire plus de 60 départs ? Pensez aux trucs de Koufax-Drysdale qu’ils feraient !

Et imaginez si les deux, en bonne santé et prospères, font face à la rotation des Mets pour les séries éliminatoires?

Faites ce « Joyeux octobre ».