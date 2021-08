Avec Manoj Bajpayee, Neena Gupta et Sakshi Tanwar dans les rôles principaux, Dial 100 est réalisé par Rensil D’Silva. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Le week-end approche et, avec lui, de nouveaux films et séries Web arrivent sur des plateformes de streaming telles que ZEE5, Amazon Prime Video, BookMyShow Stream, Disney Plus Hotstar et Netflix. Alors, sortez votre collation préférée, mettez vos pieds en l’air et profitez de certaines des émissions les plus chaudes d’Internet.

Composez le 100 sur ZEE5

Avec Manoj Bajpayee, Neena Gupta et Sakshi Tanwar dans les rôles principaux, Dial 100 est réalisé par Rensil D’Silva. Le film raconte les événements d’une seule nuit lorsque le policier Nikhil Sood (Bajpayee) reçoit un appel de Seema Pallav (Gupta), une mère en détresse cherchant à se venger de son fils décédé. Nikhil se rend compte de la familiarité de la voix de Seema et découvre très vite qu’ils ont une histoire. L’appel bouleverse bientôt le monde entier de Nikhil alors que Seema procède à l’enlèvement de sa femme, Pallavi (Tanwar).

Navarasa sur Netflix

Une anthologie en tamoul, la base de Navarasa sont les neuf émotions – compassion, colère, courage, peur, dégoût, amour, rire, émerveillement et paix. Certains des plus grands noms du cinéma tamoul jouent dans l’anthologie, notamment Arvind Swami, Vijay Sethupathi, Siddharth, Saravanan, Prakash Raj, Alagam Perumal, Nithya Menen, Revathy, Aishwarya Rajessh et Parvathy Thiruvothu dans les neuf courts métrages. Bejoy Nambiar, Karthik Subbaraj, Gautham Vasudev Menon, Karthick Naren, Ponram, Halitha Shameem, KV Anand, Rathindran Prasad ont réalisé les neuf courts métrages.

Été cruel sur Amazon Prime Vidéo

Un thriller psychologique avec Olivia Holt, Michael Landes, Chiara Aurelia, Froy Gutierrez, Allius Barnes, Harley Quinn Smith, Brooklyn Sudano, Sarah Drew et Blake Lee, la mini-série en 10 parties est décrite comme une série non conventionnelle se déroulant sur trois étés dans les années 1990. Cruel Summer suit la disparition d’un adolescent populaire et la transformation d’une valeur aberrante apparemment gênante en la fille la plus populaire de la ville qui devient finalement la personne la plus méprisée des États-Unis.

La légende d’Hanuman sur Disney Plus Hotstar

La deuxième saison de la série animée est narrée par la star de la télévision Sharad Kelkar. Il présentera un autre chapitre de la vie de Lord Hanuman. La série de 13 épisodes sera diffusée en hindi, télougou, tamoul, bengali, marathi, kannada et malayalam.

