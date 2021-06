Liste de surveillance du week-end de Netflix à Amazon Prime: Ray, Thaen et autres émissions en streaming

Réalisé par Srijit Mukherji, Vasan Bala et Abhishek Chaubey, Ray est une web-série d’anthologie indienne créée par Sayantan Mukherjee. Vous pouvez le regarder sur Netflix.

Amazon Prime, Netflix : Il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui, nous disposons d’une multitude de contenus/films/séries disponibles sur diverses plateformes de streaming vidéo accessibles en un seul clic. Nous avons de nombreuses options de Netflix, Amazon prime, Zee 5, Sony LIV entre autres pour regarder notre émission préférée à tout moment de la journée. Étant donné que vous avez un abonnement pour le même. Les options sont nombreuses. Mais ‘What to watch’ est une vraie lutte et constante aussi. Décider quoi regarder seul nous coûte de longues heures qui, au final, nous amènent à ne rien regarder. Mais ne vous inquiétez pas. Nous vous avons couvert cette fois. Voici la liste des films/séries que vous pouvez regarder aujourd’hui sur différentes plateformes de streaming. Consultez la liste.

Réalisé par Srijit Mukherji, Vasan Bala et Abhishek Chaubey, Ray est une web-série d’anthologie indienne créée par Sayantan Mukherjee. Vous pouvez le regarder sur Netflix. La série télévisée est inspirée des histoires du célèbre écrivain, l’un des plus célèbres de tous les temps, Satyajit Ray. La série apporte au public un mélange de satire et de thriller psychologique. L’acteur Manoj Bajpayee, Gajraj Rao, Kay Kay Menon, Harshvardhan Kapoor, Ali Fazal, Shweta Basu Prasad peut être vu dans le rôle principal.

Bonne nouvelle pour ceux qui ont adoré passer des heures à regarder Zindagi Gulzar hai. Dhoop ki Deewar est écrit par Umera Ahmad qui a également écrit le célèbre Zindagi Gulzar Hai, une émission télévisée basée au Pakistan. Réalisé par Haseeb, Dhoop Ki Deewar est une web-série dramatique pakistanaise. Vous pouvez le regarder sur Zee5. La série tourne autour de la vie de Vishal (Ahad Raza Mir) et Sarar (Sajal Aly) qui perdent leurs êtres chers à cause de la guerre et finissent par trouver du réconfort l’un dans l’autre.

Réalisé par Ganesh Vinayak, le film tourne autour de la vie de Velu (Tharun Kumar) et Poongodi (Abarnathi) qui mènent heureusement leur vie de couple dans le village jusqu’à ce que Poongodi (sa femme) attrape une maladie rare qui pourrait éventuellement la tuer. Aujourd’hui, le mari Velu se bat pour obtenir un poste afin de fournir un soutien médical à sa femme. Le film montre comment les habitants des villages se voient refuser l’accès à de bons assistants médicaux parce qu’ils ne disposent pas de documents valides pour justifier leur citoyenneté.

Les scènes du film montrent des dialogues percutants qui remettent en question la façon dont le manque d’infrastructures médicales façonne la réalité du monde d’aujourd’hui. Le film est en tamoul et vous pouvez le regarder sur SonyLIV.

Mettant en vedette les voix de Josh Gad et Leslie Odom Jr, la sitcom musicale animée pour adultes est centrée sur Owen Tillerman qui mène une «vie non conventionnelle» avec sa famille dans le parc central de la Big Apple. Mais des problèmes surgissent lorsqu’une héritière d’hôtel entre qui veut convertir le parc en condos. Maintenant, la famille vivant à Central Park doit le sauver du promoteur immobilier cupide. Vous pouvez regarder la sitcom sur Apple TV Plus.

La Mystérieuse Société Bénédicte

The Mysterious Benedict Society est une série télévisée d’aventure et de mystère américaine basée sur la série de livres pour jeunes adultes de Trenton Lee Stewart. La série compte huit épisodes et vous pouvez la regarder sur Disney Plus Hotstar à partir d’aujourd’hui et se déroulera jusqu’au 6 août 2021.

