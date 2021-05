Liste de surveillance du week-end: Meilleurs films hindi 2021 à regarder sur Disney + Hotstar et Netflix

Films à regarder ce week-end

À l’approche du week-end, il est temps de définir le plan de week-end parfait pour rattraper certaines des dernières versions de Disney + Hotstar et Netflix. Des longs métrages aux courts métrages, il existe de nombreuses options sur les plateformes OTT, la nouvelle plaque tournante du divertissement au milieu de la fermeture prolongée des salles de cinéma. Alors, sans perdre de temps, prenez votre bol de pop-corn et laissez-vous tenter par ces films en hindi sortis en 2021.

Le tigre blanc

L’histoire d’un homme ordinaire, qui habite dans le collège social indien en constante évolution, a recueilli des commentaires positifs depuis sa sortie en janvier 2021. Basé sur un roman lauréat du Booker Prize, le film a été réalisé par des Iraniens. Cinéaste américain Ramin Bahrani. Le film traverse la pauvreté, les inégalités et la rébellion pour raconter le voyage de Balram, joué par Adarsh ​​Gourav. Le film de deux heures, mettant en vedette Priyanka Chopra et Rajkummar Rao entre autres, a une approche néo-réaliste de l’impact de la mondialisation sur les castes inférieures.

Pagglait

Pagglair est une histoire simple mais captivante d’une femme qui devient veuve peu de temps après son mariage mais qui ne se comporte pas selon les attentes de la famille, qui harcèle les parents et la société. Le personnage principal a été joué par Sanya Malhotra dans le tendre drame familial qui met en vedette Sayani Gupta, Ashutosh Rana, Raghubir Yadav. Pagglait, réalisé par Umesh Bisht, raconte l’histoire du protagoniste à travers trois événements majeurs: la disparition de son mari, une photo de l’ex-amant de son mari et l’assurance de 50 lakh laissée par son mari.

Chaipatti

Le court-métrage de plus de 10 minutes réalisé par le conteur Sudhanshu Rai n’est pas loin d’un tour de montagnes russes plein de moments effrayants aux côtés de l’humour situationnel. Le film tourne autour de trois amis, interprétés par Sudhanshu, Shobhit Sujay et Abhishek Sonpaliya, qui tentent d’appeler un fantôme à l’aide d’un livre. C’est un coup soudain à la porte qui annonce l’arrivée du destin pour le trio. Le point culminant d’un film au rythme effréné est son apogée. Priyanka Sarkar, qui joue le fantôme, est sûre d’envoyer des frissons dans votre colonne vertébrale avec sa voix effrayante.

Le gros taureau

Le film produit par Ajay Devgn et réalisé par Kookie Gulati est une biographie basée sur la vie du tristement célèbre courtier indien Harshad Mehta, qui dirigeait la Bourse de Bombay au début des années 1990. Abhishek Bachchan a dépeint avec diligence le personnage de la vie réelle à l’écran et a été félicité pour sa performance méticuleuse. L’histoire de l’une des plus grandes fraudes financières en Inde est une tentative décente de raconter une histoire dramatique de hauts et de bas. The Big Bull met également en vedette Ileana D’Cruz, Nikita Dutta et Ram Kapoor, entre autres.

