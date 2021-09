Liste de tous les films qui sortent ce mois-ci

Nous vous avons montré la liste complète des nouveaux films et émissions à venir sur Netflix en octobre 2021. Ensuite, nous avons un peu approfondi les choses pour mettre en évidence spécifiquement tous les Nouveau Netflix originaux à venir en octobre (films et séries). Enfin, nous avons réduit les choses à tous les Nouveaux Films frapper Netflix le mois prochain. Vous vous demandez si tous les films Netflix partent bientôt ? Et vous devez voir tous les spectacles qui partent le mois prochain. La bonne nouvelle est que vous trouverez tout ce que vous devez savoir ici.

Il est maintenant temps de jeter un œil à tous les films et émissions de télévision qui devraient quitter Netflix en octobre. Cela signifie que c’est votre dernière chance de les vérifier avant qu’ils ne disparaissent.

Les films Netflix partent bientôt

Cela a été un mois formidable pour les nouveaux ajouts de Netflix et le mois prochain s’annonce comme le même. Certains des nouveaux contenus très attendus qui devraient faire leurs débuts dans les semaines à venir incluent Locke & Key saison 2, The Baby-Sitters Club saison 2, Bright: Samurai Soul et You saison 3. Cependant, il y a certainement un titre qui les surpasse tous. Sur tout le reste, Army of Thieves sera diffusé le 29 octobre ! Il s’agit de la préquelle très attendue du succès retentissant de Zack Snyder, Army of the Dead. Les abonnés Netflix ont vraiment hâte de le voir !

Bien sûr, il y a beaucoup de nouveau contenu à attendre le mois prochain. Mais il y a aussi des titres plus anciens qui sont montrés à la porte. Au total, 35 films différents et des saisons complètes de séries télévisées devraient sortir au cours du mois. Cela signifie que c’est votre dernière chance de les diffuser avant qu’ils ne disparaissent. Une pincée de titres quittera Netflix ici et là à partir du 1er octobre, mais la date à retenir vraiment est le 31 octobre. C’est à ce moment-là que 19 titres différents seront supprimés du catalogue Netflix aux États-Unis. De plus, il y a de très bons titres sur la liste. Les points forts incluent Angels & Demons, Catch Me If You Can, The Da Vinci Code, Ferris Bueller’s Day Off et Inception.

Mais ne vous laissez pas décourager par tout cela. Vous avez encore beaucoup de temps pour diffuser la plupart des films Netflix qui partent bientôt. Faites défiler vers le bas pour voir tout ce qui quitte Netflix en octobre 2021.

Les films Netflix partent ce mois-ci

Départ le 1er octobre

Course à la mort : au-delà de l’anarchie

Contes du capot 2

Départ le 3 octobre

Départ le 6 octobre

Départ le 14 octobre

Cheech & Chong’s Still Smokin

Départ le 15 octobre

Départ le 17 octobre

Départ le 20 octobre

Confinement : Saison 1

Feu gratuit

Départ le 21 octobre

Départ le 23 octobre

Départ le 27 octobre

Rango

Shine On avec Reese : Saison 1

Départ le 28 octobre

Départ le 30 octobre

Le 12ème homme

Zack et Miri font un porno

Départ le 31 octobre

60 jours dans: Saison 5

Anges

Guerre Los Angeles

Beowulf

Billy dans la rue : Saisons 1-5

Attrape-moi si tu peux

Le “Da Vinci Code

Jour de congé de Ferris Bueller

Forgé dans le feu : Saison 6

L’enfant au cœur brisé

L’impossible

Création

La revanche d’une blonde

Mille 22

Norman Lear : Juste une autre version de toi

Compte : Série Limitée

Snowden

Tenacious D dans The Pick of Destiny

Oui mec