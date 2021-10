Liste de tous les jeux PS5 prenant en charge le lancer de rayons

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de la PS5, ainsi que les temps de chargement quasi instantanés de la console, est sa capacité à prendre en charge le lancer de rayons. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le lancer de rayons est une technique de rendu compliquée qui produit des effets d’éclairage plus réalistes en imitant la lumière dans un environnement naturel. Cela peut être assez éprouvant même sur des PC puissants, mais sur la PS5, le lancer de rayons est déjà activé pour un certain nombre de titres différents, dont certains sont les meilleurs jeux PS5 auxquels vous pouvez jouer.

La plupart des jeux qui proposent des modes de qualité et de performances ne prennent en charge que le lancer de rayons dans leurs modes de qualité (ceux-ci seront parfois appelés mode graphique, mode de résolution ou mode de qualité). Si vous choisissez un mode qui favorise les performances (parfois appelé mode de fréquence d’images), vous n’obtiendrez généralement pas de lancer de rayons. Il existe des exceptions à cette règle, comme Devil May Cry 5 Special Edition, qui offre des capacités de lancer de rayons dans ses modes graphiques et performances. Dans ce cas, vous pouvez voir des divergences avec la façon dont le lancer de rayons est implémenté et dans quelle mesure, mais il est toujours rendu pour les deux.

Liste des jeux PS5 avec lancer de rayons

* Les jeux/mises à jour inédits que les développeurs ont confirmés prendront en charge le lancer de rayons PS5. La résolution et les fréquences d’images attendues peuvent changer au lancement.

Le lancer de rayons peut être utilisé pour une grande variété de fonctionnalités, y compris un éclairage plus précis et des reflets réalistes sur le verre et le métal et dans les flaques de liquide.

Nous avons également compilé une liste de chaque jeu PS5 prenant en charge le retour haptique DualSense et les déclencheurs adaptatifs, ainsi qu’une liste de jeux PS5 prenant en charge 120 FPS. Si vous n’avez pas encore testé ce que le DualSense peut vraiment faire, je vous recommande vivement de consulter Astro’s Playroom, qui est fourni avec chaque console PS5. C’est une vitrine magistrale de l’incroyable ingénierie que Sony a réalisée.

