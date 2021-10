Liste de toutes les armes dans les champs de bataille Mobile India

Voici la liste de toutes les armes disponibles dans Battlegrounds Mobile India (BGMI)

Battlegrounds Mobile India, l’un des jeux les plus attendus du pays, est sorti plus tôt ce mois-ci pour les appareils Android. Bien que le jeu soit actuellement en phase de test bêta public, il compte un nombre insensé de plus de 16 millions d’utilisateurs quotidiens. Depuis que Battlegrounds Mobile India a remplacé PUBG Mobile, les joueurs se demandent en quoi BGMI est différent de PUBG Mobile.

Eh bien, le jeu est plus ou moins le même en termes de changements cosmétiques, de cartes, de passe royale et d’autres contenus dans le jeu, sauf qu’il contient des éléments et des fonctionnalités localisés introduits exclusivement pour les joueurs indiens. Si vous êtes curieux de consulter la liste des armes disponibles dans le jeu, qu’elles soient nouvelles ou identiques à celles de PUBG Mobile, nous avons tout ce qu’il vous faut.

Liste des armes de Battlegrounds Mobile India

Mêlée

Machette Crowbar Faucille Pan

Pistolets

Type de munitions P92 : 9 mm. Dégâts : 35. Cadence de tir : 420 coups/minute. Type de munitions P1911 : .45 ACP. Dégâts : 41. Cadence de tir : 545 coups/minute. Type de munitions R1895 : 7,62 mm. Dégâts : 55. Cadence de tir : 150 coups/minute. Type de munitions P18C : 9 mm. Dégâts : 23. Cadence de tir : 1 000 coups/minute. Type de munitions R45 : .45 ACP. Dégâts : 55. Cadence de tir : 240 coups/minute. Type de munitions sciées : calibre 12. Dégâts : 22 par plomb. Modes de tir : Semi-automatique. Type de munitions Skorpion : 9 mm. Dégâts : 22. Cadence de tir : 850 coups/minute. Type de munitions Desert Eagle : .45 ACP. Dégâts : 62. Cadence de tir : 240 coups/minute.

SMG

Type de munitions UZI : 9 mm. Dégâts : 26. Cadence de tir : 1 200 coups/minute. Type de munitions UMP45 : .45 ACP. Dégâts : 39. Cadence de tir : 670 coups/minute. Type de munitions vectorielles : 9 mm. Dégâts : 31. Cadence de tir : 1 100 coups/minute. Type de munitions Thompson SMG : .45 ACP. Dégâts : 40. Cadence de tir : 670 coups/minute. Type de munitions Bizon : 9 mm. Dégâts : 35. Cadence de tir : 660 coups/minute. Type de munitions MP5K : 9 mm. Dégâts : 33. Cadence de tir : 900 coups/minute. Type de munitions P90 : 9 mm. Dégâts : N/A Cadence de tir : N/A

Fusils de chasse

Type de munitions S686 : calibre 12. Dégâts : 26 par plomb. Modes de tir : Semi-automatique. Type de munitions S1897 : calibre 12. Dégâts : 26 par plomb. Modes de tir : Action de la pompe. Type de munitions S12K : calibre 12. Dégâts : 24 par plomb. Modes de tir : Semi-automatique DBS Type de munitions : calibre 12. Dégâts : 26 par plomb. Modes de tir : action de pompe à 2 coques. Type de munitions M1014 : calibre 12. Dégâts : 24 par plomb. Modes de tir : Semi-automatique.

Fusil d’assaut

Type de munitions AKM : 7,62 mm. Dégâts : 49. Cadence de tir : 600 coups/minute. Type de munitions M16A4 : 5,56 mm. Dégâts : 43. Cadence de tir : 600 coups/minute. Type de munitions SCAR-L : 5,56 mm. Dégâts : 43. Cadence de tir : 576 coups/minute. Type de munitions M416 : 5,56 mm. Dégâts : 43. Cadence de tir : 660 coups/minute. Type de munitions Groza : 7,62 mm. Dégâts : 49. Cadence de tir : 750 coups/minute. AUG Type de munitions : 5,56 mm. Dégâts : 43. Cadence de tir : 660 coups/minute. Type de munitions QBZ : 5,56 mm. Dégâts : 43. Cadence de tir : 625 coups/minute. Type de munitions M762 : 7,62 mm. Dégâts : 49. Cadence de tir : 600 coups/minute. Type de munitions Mk47 : 7,62 mm. Dégâts : 49. Cadence de tir : 600 coups/minute. Type de munitions G36C : 5,56 mm. Dégâts : 43. Cadence de tir : 700 coups/minute. Type de munitions Famas : 5,56 mm. Dégâts : 53. Cadence de tir : 750 coups/minute.

Mitrailleuse légère

Type de munitions M249 : 5,56 mm. Dégâts : 45. Cadence de tir : 800 coups/minute. Type de munitions DP-28 : 7,62 mm. Dégâts : 51. Cadence de tir : 550 coups/minute.

Fusils de sniper à verrou

Type de munitions Kar98K : 7,62 mm. Dégâts : 75. Type de munitions M24 : 7,62 mm. Dégâts : 79. Type de munitions AWM : .300 Magnum. Dégâts : 105. Type de munitions Win94 : .45 ACP. Dégâts : 66. Type de munitions Mosin Nagant : 7,62 mm. Dégâts : 79.

Fusils de sniper automatiques

Type de munitions SKS : 7,62 mm. Dégâts : 53. Cadence de tir : 670 coups/minute. Type de munitions VSS : 9 mm. Dégâts : 41. Cadence de tir : 700 coups/minute. Type de munitions Mini14 : 5,56 mm. Dégâts : 46. Cadence de tir : 600 coups/minute. Type de munitions Mk14 : 7,62 mm. Dégâts : 61. Cadence de tir : 670 coups/minute. Type de munitions pour reflex : 7,62 mm. Dégâts : 58. Cadence de tir : 600 coups/minute. Type de munitions QBU : 5,56 mm. Dégâts : 48. Cadence de tir : 600 coups/minute. Type de munitions MK12 : 5,56 mm. Dégâts : 46. Cadence de tir : 600 coups/minute.

Autres