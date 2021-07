Liste des 10 principales déductions d’impôt sur le revenu pour l’AY 2021-22 pour les employés salariés : avantages fiscaux sur les paiements, les investissements et les revenus

in

Déductions d’impôt sur le revenu pour l’AY 2021-22 : La saison de production des déclarations de revenus (RTI) a commencé. Le gouvernement central a récemment augmenté le délai de dépôt du RTI pour l’année d’imposition 2021-22 du 31 juillet au 30 septembre 2021, compte tenu de la deuxième vague de pandémie de Covid-19 et des difficultés ultérieures rencontrées par les contribuables. Comme vous avez maintenant plus de temps pour produire vos déclarations de revenus, jetez un œil à la liste suivante des déductions fiscales que vous pouvez demander sur divers paiements, revenus et investissements.

Vous pouvez demander les déductions suivantes au cours de l’année d’imposition en cours uniquement sur les paiements et les investissements effectués au cours de l’exercice précédent (AF 2020-21). De plus, ces déductions ne seront pas disponibles pour ceux qui ont opté pour le nouveau régime fiscal.

1. Revenu de la propriété de la maison

En vertu de l’article 24 (b), la déduction du revenu de la propriété de la maison sur les intérêts payés sur le prêt au logement et le prêt à l’amélioration du logement est autorisée. Selon les règles de l’impôt sur le revenu, la limite supérieure pour la déduction des intérêts payés sur les prêts au logement est de Rs 2 lakh dans le cas d’une propriété indépendante.

Pour ceux qui ont choisi de produire des déclarations sous le nouveau régime fiscal, cette déduction des revenus de la propriété de la maison ne sera pas disponible à partir de cette année.

2. Paiements pour prime LIC, fonds de prévoyance, PPF, régimes de retraite

En vertu de la section 80C, une déduction peut être demandée sur l’investissement / le paiement de la prime d’assurance-vie, du fonds de prévoyance, du PPF, de la souscription à certaines actions, des frais de scolarité, du certificat d’épargne national, du principal du prêt au logement, etc. Le plan de LIC ou d’un autre assureur envers le régime de retraite peut être réclamé. En vertu de l’article 80 CCD (1), une déduction pour les paiements effectués au régime de retraite du gouvernement central peut être réclamée.

Remarque : La déduction totale combinée de seulement Rs 1,5 lakh en vertu de la section 80C, section 80CCC, section 80 CCD (1) peut être réclamée.

3. Paiements pour le régime de retraite du gouvernement central

En vertu de l’article 80 CCD (1B), une déduction jusqu’à Rs 50 000 pour les paiements effectués au régime de retraite du gouvernement central, à l’exclusion de la déduction demandée en vertu de 80CCD (1), peut être demandée.

En vertu de l’article 80 CCD2, une déduction au titre de la cotisation versée par un employeur au régime de retraite du gouvernement central peut être réclamée. Cependant, il y a deux conditions :

Dans le cas où l’employeur est une PSU, un gouvernement d’État ou autre, la limite de déduction est de 10 pour cent du salaire. Dans le cas où l’employeur est le gouvernement central, la limite de déduction est de 14 pour cent du salaire.

4. Paiement de la prime d’assurance maladie

En vertu de l’article 80 D, une déduction sur les paiements effectués au titre des primes d’assurance-maladie et des examens de santé préventifs peut être demandée. Cependant, il existe différentes limites :

Pour l’auto-conjoint ou les enfants à charge ou les brevets : une déduction de Rs 25 000 peut être demandée. . . ? Cette limite est de Rs 50 000 dans le cas où une personne est une personne âgée. En outre, une déduction de Rs 5000 pour les bilans de santé préventifs est autorisée. Cependant, ce montant n’est pas supérieur au plafond global de la prime d’assurance maladie payée. Même si aucune prime n’est payée sur la couverture d’assurance maladie, la déduction des dépenses médicales engagées pour une personne âgée peut être demandée. La limite de déduction, dans ce cas, est de Rs 50 000.

5. Paiement de l’entretien/traitement des personnes handicapées à charge

En outre, une déduction jusqu’à Rs 75 000 peut être demandée au lieu des paiements effectués pour l’entretien ou le traitement médical d’une personne à charge handicapée ou payé/déposé tout montant dans le cadre d’un régime approuvé pertinent. Cependant, dans le cas des personnes gravement handicapées (80 $ ou plus), la limite de déduction est de Rs 1,25 lakh.

6. Paiement des soins médicaux

En vertu de l’article 80 DD (1B), une déduction allant jusqu’à Rs 40 000 peut être demandée pour les paiements effectués pour le traitement médical de l’individu ou de sa personne à charge pour une maladie spécifiée. Cette limite de déduction est de Rs 1 lakh dans le cas où la personne est une personne âgée.

7. Paiement des intérêts du prêt d’études

En vertu de l’article 80E, la déduction du montant total versé pour les paiements d’intérêts sur le prêt d’études supérieures de soi ou d’un parent peut être effectuée.

8. Paiement des intérêts du prêt immobilier

En vertu de l’article 80EE, une déduction allant jusqu’à 50 000 Rs peut être demandée pour le paiement des intérêts effectués sur le prêt contracté pour l’acquisition d’une propriété résidentielle. Cependant, cette déduction n’est disponible que pour les prêts sanctionnés entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.

Sous 80EEA, une déduction jusqu’à Rs 1,5 lakh sur les paiements d’intérêts effectués sur le prêt contracté pour l’acquisition d’une maison d’habitation pour la première fois lorsque le prêt est sanctionné entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2022 et la déduction n’aurait pas dû être réclamée u/ 80EE

9. Paiement des intérêts du prêt véhicule électrique

En vertu de la section 80EEB, une déduction allant jusqu’à Rs 1,5 lakh peut être demandée sur les paiements d’intérêts sur le prêt pour l’achat d’un véhicule électrique. Ceci est disponible uniquement pour les prêts sanctionnés entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2023.

10. Paiement du loyer de la maison pour ceux qui n’obtiennent pas le HRA

Si HRA ne fait pas partie de votre salaire, la déduction du loyer payé pour une maison peut être réclamée en vertu de l’article 80 GG. Cependant, seule la moindre des déductions suivantes est autorisée :

Loyer payé réduit de 10 % du revenu total avant déduction 5 000 Rs par mois25 % du revenu total avant déduction

La date limite de dépôt du RTI pour l’année d’imposition 2021-2022 est le 30 septembre 2021.

