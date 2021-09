Liste des actions d’Ami Organics à prime; l’action fait ses débuts avec une prime de 49 % par rapport au prix de l’introduction en bourse

Avant la cotation, les actions d’Ami Organics se négociaient fortement sur le marché primaire.

L’action Ami Organics a fait ses débuts en force sur l’ESB et la NSE le mardi 14 septembre 2021, avec une prime de 49,18% par rapport au prix de l’introduction en bourse. Les actions d’Ami Organics ont été cotées à Rs 910 contre l’introduction en bourse de Rs 610 chacune sur NSE. L’introduction en bourse d’Ami Organics a été souscrite 64,54 fois. Sur la liste, la capitalisation boursière de la société s’élevait à Rs 3.286,62 crore. Après l’inscription, Ami Organics a rejoint les pairs de l’industrie répertoriés tels que Aarti Industries, Hikal, Valiant Organics, Vinati Organics, Neuland Organics et Atul Ltd.

Avant la cotation, les actions d’Ami Organics se négociaient fortement sur le marché primaire. Les actions ont été cotées à une prime de Rs 178, par rapport au prix de l’introduction en bourse, sur le marché gris. Ami Organics fabrique et commercialise des intermédiaires pharmaceutiques avancés utilisés pour la fabrication d’API et de NCE dans certains domaines thérapeutiques tels que les antirétroviraux, les anti-inflammatoires, les antipsychotiques, les anticancéreux, les antiparkinsoniens, les antidépresseurs et les anticoagulants.

Ami Organics est le principal fabricant d’intermédiaires pharmaceutiques pour certains API clés, notamment le dolutégravir, la trazodone, l’entacapone, le nintédanib et le rivaroxaban. Certains de ses clients nationaux incluent Laurus Labs Limited, Cadila Healthcare Limited et Cipla Limited et certains de ses principaux clients à l’exportation incluent Organike srla Socio Unico, Fermion Oy, Fabbrica Italiana Sintetici SpA, Chori Co. Ltd., Medichem SA et Midas Pharma GmbH. Les analystes affirment que le multiple P/E dans la fourchette supérieure du prix d’émission est d’environ 35,58 fois les bénéfices de l’exercice 21, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de 48,91 fois. « Par conséquent, les investisseurs qui se voient attribuer les actions de l’introduction en bourse peuvent les détenir à long terme. Les investisseurs qui ont raté le bus peuvent envisager de les acheter le jour de la cotation avec un délai de moyen à long terme », a déclaré à Financial Express Online Likhita Chepa, analyste de recherche principale chez CapitalVia Global Research.

