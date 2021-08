Liste des actions de CarTrade Tech à perte, abandon du niveau de Rs 1 600 au début, commerce à prix réduit par rapport au prix de l’introduction en bourse

Sur la liste, la capitalisation boursière de CarTrade Tech s’élevait à Rs 7 333,45 crore

Les actions CarTrade Tech ont fait des débuts faibles sur l’ESB et la NSE le vendredi 20 août 2021. Les actions CarTrade Tech ont été cotées à Rs 1 599, en baisse de 1,12 % par rapport à l’introduction en bourse de Rs 1 618 chacune. L’introduction en bourse de CarTrade Tech a été souscrite un peu plus de 20 fois. Sur la liste, la capitalisation boursière de la société s’élevait à Rs 7 333,45 crore. CarTrade Tech est soutenu par des investisseurs de renom – Warburg Pincus, Temasek, JP Morgan et March Capital. Les principaux concurrents de CarTrade Tech comprennent des marques telles que Cars24 (Cars24 Services Pvt Ltd), CarDekho et BikeDekho (Girnar Software Pvt Ltd), Droom (Droom Technology Pvt Ltd) et Mahindra First Choice Wheels Ltd.

L’introduction en bourse de trois jours a reçu des offres pour 26,31 crores d’actions contre 1,29 crore d’actions proposées. La catégorie réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) a reçu 35,45 fois la souscription, tandis que les investisseurs non institutionnels 41 fois. Le quota d’investisseurs individuels de détail (RII) a été souscrit 2,75 fois.

CarTrade Tech est une plate-forme automobile multicanal avec une couverture et une présence sur tous les types de véhicules et des services à valeur ajoutée via ses marques – CarWale, CarTrade, Shriram Automall, BikeWale, CarTradeExchange, Adroit Auto et AutoBiz. Les analystes d’Anand Rathi Financial Services ont attribué une note d’abonnement à l’introduction en bourse, compte tenu des perspectives d’avenir de la société et ont déclaré qu’elle est également placée dans une position idéale en tant qu’avantage du premier acteur.

Au cours des 3 dernières années, le chiffre d’affaires et l’EBITDA du commerce automobile n’ont pas augmenté de manière significative. PAT a bondi cette année qui n’était qu’optique car il y avait un crédit d’impôt, a déclaré un analyste. « Quand on parle de pairs, Cars24 a mis 5 ans pour atteindre le même chiffre d’affaires que CarTrade Tech qui a mis 11 ans, ce qui montre la menace de l’hyper scale-up. Il est également confronté à la concurrence des services de covoiturage, des services de location de voitures, d’autres revendeurs en ligne, des revendeurs non organisés et même des constructeurs automobiles qui ont lancé leurs propres services d’abonnement », a déclaré à Financial Express Online Aditya Kondawar, fondateur, COO, JST Investments.

