Liste des actions de Chemplast Sanmar à perte, débuts à rabais par rapport au prix de l’introduction en bourse ; ouvert à Rs 525

Après une cotation réussie, Chemplast Sanmar a rejoint PI Industries, SRF Ltd, Finolex Industries et Navin Fluorine International

L’action Chemplast Sanmar a fait une entrée hésitante en bourse ce mardi 24 août 2021, alors même que BSE Sensex et Nifty 50 étaient fermes. Les actions de Chemplast Sanmar ont commencé à se négocier à 525 Rs chacune aujourd’hui, en baisse de près de 3% par rapport à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de l’introduction en bourse de 541 Rs par action. Suite à cela, Chemplast Sanmar devient la troisième cotation récente à se négocier à rabais le jour de la cotation, après CarTrade Tech et Nuvoco Vistas. L’introduction en bourse de Chemplast Sanmar a été ouverte du 10 au 12 août. Les actions de Chemplast Sanmar ont été réinscrites en bourse après avoir été radiées des bourses il y a près d’une décennie en 2012. L’introduction en bourse de 3 850 crores de roupies a été souscrite 2,17 fois. Lors de la cotation, Chemplast Sanmar avait une capitalisation boursière de Rs 8 300,75 crore.

Après une cotation réussie, Chemplast Sanmar a rejoint PI Industries, SRF, Finolex Industries et Navin Fluorine International. Chemplast Sanmar est un fabricant de produits chimiques de spécialité en Inde qui se concentre sur la résine PVC en pâte de spécialité et la fabrication sur mesure de matières premières et intermédiaires pour les secteurs pharmaceutique, agrochimique et de chimie fine.

La production totale de résine PVC en pâte de spécialité en Inde au cours de l’exercice 2020 s’élevait à 78 KTPA contre une demande de 143 KTPA. En Inde, Grasim Industries Ltd. (y compris Aditya Birla Chemicals), DCM Shriram Limited (DCM Shriram), Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd. (GACL) et Reliance Industries Limited (RIL) ont une capacité combinée de plus de 2 800 KTPA. Chemplast Sanmar a été radiée de BSE, NSE et MSE avec effet respectivement le 25 juin 2012, le 18 juin 2012 et le 25 juin 2012. Après l’introduction en bourse, la participation du groupe promoteur dans Chemplast Sanmar est passée de 100 % à 55 %, tandis que la participation publique est passée à 45 %.

Les analystes affirment qu’ayant une position solide sur le marché des produits chimiques de spécialité, la société est bien placée pour saisir une dynamique industrielle favorable. En outre, l’industrie dans laquelle l’entreprise occupe une position de leader présente de fortes barrières à l’entrée.

