Liste des actions de GR Infraprojects avec une prime de 105 % sur le prix de l’introduction en bourse ; doubler l’argent des investisseurs

L’offre publique initiale (IPO) de Rs 936 crore de GR Infraprojects a été souscrite 102,58 fois par rapport aux 81,23 actions lakh proposées.

Les actions de GR Infraprojects ont fait une forte cotation en bourse lundi, doublant le prix de l’introduction en bourse, dans un marché par ailleurs faible. Les actions de la société débutante ont commencé à se négocier à Rs 1715,85 par action sur NSE, en hausse de Rs 878,85 ou 105% par rapport au prix d’émission de Rs 837 chacune. GR Infraprojects avait une capitalisation boursière de Rs 16 437,13 crore sur la liste. Alors que, sur l’ESB, les actions de GR Infraprojects ont été cotées à Rs 1 700 chacune, augmentant Rs 863 ou 103,11% par rapport au prix de l’introduction en bourse. Peu de temps après la cotation, il a atteint un sommet de 1 734,60 pièce, en hausse de 107,2% par rapport au prix d’émission. En termes de volume négocié, 3,13 actions lakh se sont négociées sur l’ESB, tandis qu’un total de 55,04 scrips lakh ont échangé la main sur NSE, jusqu’à présent. L’offre publique initiale (IPO) de Rs 936 crore de GR Infraprojects a été souscrite 102,58 fois par rapport aux 81,23 actions lakh proposées.

GR Infraprojects, basée à Udaipur, est une société intégrée d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) de routes avec une expérience dans la conception et la construction de divers projets routiers et autoroutiers dans 15 États indiens. Elle s’est récemment diversifiée dans des projets dans le secteur ferroviaire. Lors de l’introduction en bourse, la société a reçu des offres pour 83,33 actions crore contre 81,23 actions lakh proposées. La catégorie des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) a été souscrite 168,58 fois, les investisseurs non institutionnels 238,04 fois et celles destinées aux investisseurs particuliers (RII) 12,57 fois.

L’émission a été vendue à une fourchette de prix de Rs 828 à 837 par action. Un jour avant l’introduction en bourse, la société a mobilisé un peu plus de 283 crores de roupies auprès d’investisseurs clés. Les principales activités commerciales de GR Infraprojects sont généralement divisées en trois catégories : les activités de construction civile, sous lesquelles fournit des services EPC ; le développement de routes, d’autoroutes sur une base Build Operate Transfer (BOT), y compris sous forme de rente et de modèle de rente hybride (HAM) ; et des activités de fabrication, dans le cadre desquelles elle traite le bitume, fabrique de la peinture thermoplastique de marquage routier, des poteaux électriques et de la signalisation routière et fabrique et galvanise des glissières de sécurité en métal.

Les analystes de HDFC Securities ont déclaré que la croissance significative des activités de GRIL au cours des trois derniers exercices a contribué de manière significative à sa solidité financière. Elle a su maintenir sa croissance grâce à son modèle interne intégré, à l’exécution efficace des projets et à sa stratégie d’appel d’offres prudente. Son bilan couplé à un faible niveau d’endettement lui permet de financer ses initiatives stratégiques, de rechercher des opportunités de croissance et de mieux gérer les variations de trésorerie imprévues.

