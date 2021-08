Liste des actions de Krsnaa Diagnostics avec une prime de 7,4% par rapport au prix de l’introduction en bourse

Chacun de ses centres de diagnostic et en particulier le pôle de reporting de téléradiologie est essentiel à ses opérations

Les actions de Krsnaa Diagnostics ont fait une cotation tiède en bourse aujourd’hui, à la suite d’un mouvement de marché en sourdine. Les actions de Krsnaa Diagnostics ont commencé à se négocier à Rs 1025 par action, en hausse de 7,33% par rapport au prix d’introduction en bourse de Rs 954 par action. L’introduction en bourse de Krsnaa Diagnostics avait reçu une forte réponse des investisseurs, recevant 64,38 fois la souscription.

Lors de l’inscription, Krsnaa Diagnostics a rejoint les pairs du secteur cotés tels que Metropolis Healthcare et Dr. Lal Pathlabs Ltd. Au cours de l’introduction en bourse, les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont souscrit 49,83 fois de leur part réservée, les investisseurs non institutionnels 116,30 fois et les investisseurs particuliers 42,04 fois. L’offre publique initiale (IPO) avait une nouvelle émission d’un maximum de Rs 400 crore et une offre de vente d’un maximum de 85 25 520 actions.

Krsnaa Diagnostics fournit une gamme de services de diagnostic basés sur la technologie tels que l’imagerie (y compris la radiologie), les services de laboratoire de pathologie/clinique et de téléradiologie aux hôpitaux publics et privés, aux facultés de médecine et aux centres de santé communautaires à travers l’Inde. La société a connu une forte demande de tests PCR en raison de la pandémie de COVID-19, qui a eu un impact positif sur son volume global de tests, la durée et le niveau de la demande et le remboursement des tests moléculaires COVID-19 étaient incertains. .

Chacun de ses centres de diagnostic et en particulier le pôle de reporting de téléradiologie est essentiel à ses opérations. Les concurrents de Krsnaa Diagnostics comprennent des prestataires de services de diagnostic en Inde, des centres de diagnostic hospitaliers, des laboratoires cliniques indépendants, d’autres prestataires de services de diagnostic à petite échelle (tels que des laboratoires de pathologie, de radiologie et des prestataires de soins préventifs ainsi que des prestataires de services internationaux qui peuvent établir et étendre leurs activités à l’avenir.

