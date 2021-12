Liste des actions de RateGain Travel Technologies à prix réduit par rapport au prix de l’introduction en bourse ; les actions chutent de 14% au début

Les actions de RateGain Travel Technologies sont cotées en bourse aujourd’hui avec une décote par rapport au prix de l’introduction en bourse dans un contexte de faible sentiment du marché.

Les actions de RateGain Travel Technologies sont cotées en bourse aujourd’hui avec une décote par rapport au prix de l’introduction en bourse dans un contexte de faible sentiment du marché. Les actions ont été ouvertes au commerce à Rs 364,8 par action, en baisse de Rs 60 ou 14% par rapport au prix d’introduction en bourse de 425 par action. RateGain Travel Technologies a été sursouscrite par les investisseurs plus tôt ce mois-ci alors que la société a levé 1 336 crores de roupies grâce à l’introduction en bourse, qui était un mélange d’une nouvelle émission d’actions et d’une offre de vente par les actionnaires existants de la société. RateGain Travel Technologies avait une capitalisation boursière de Rs 3 894 crore sur la liste.

L’introduction en bourse de RateGain Travel Technologies a été souscrite 17,41 fois par des investisseurs, les investisseurs non institutionnels (NII) ayant souscrit à l’émission 42,02 fois. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont souscrit à leur part 8,42 fois tandis que le quota de vente au détail a fait l’objet d’une offre 8 fois. Selon les analystes de Religare Broking, RateGain Travel Technologies Ltd fait partie des principales sociétés de technologie de distribution au monde et est la plus grande société de logiciels en tant que service (SaaS) dans le secteur de l’hôtellerie et du voyage en Inde.

(À mettre à jour)

