Liste des actions de Shyam Metalics avec une prime de plus de 24% par rapport au prix de l’introduction en bourse ; l’action fait des débuts en force sur le marché

L'offre publique initiale (IPO) de Rs 909 crore de Shyam Metalics and Energy est devenue l'introduction en bourse la plus élevée souscrite de FY21 à ce jour.

Shyam Metalics and Energy a fait une forte cotation en bourse jeudi dans un contexte de dynamique boursière positive. Les actions de la société débutante ont commencé à se négocier à 380 Rs par action sur NSE, en hausse de 76 Rs ou 24,18% par rapport au prix d’émission de 306 Rs pièce. Shyam Metalics and Energy avait une capitalisation boursière de Rs 9,69 crore sur la liste. L’offre publique initiale (IPO) de Rs 909 crore de Shyam Metalics and Energy est devenue l’introduction en bourse la plus élevée de l’exercice 21 à ce jour, recevant 121,43 fois la souscription. Lors de la cotation, Shyam Metalics and Energy Ltd a rejoint ses pairs tels que Tata Steel Ltd, JSW Steel Ltd, Steel Authority of India Ltd, Jindal Steel and Power Ltd et Tata Steel Long Products Ltd. deux autres introductions en bourse ont frappé Dalal Street.

L’émission Shyam Metalics and Energy Ltd a été vendue dans la fourchette de prix de Rs 303 à 306 par action. L’émission publique a reçu des offres de plus de 256,11 actions crore contre la taille totale de l’émission de 2,10 actions crore. La part réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) a été souscrite 155,71 fois, tandis que celle des investisseurs non institutionnels a été souscrite 340 fois et celle des investisseurs particuliers (RII) a été souscrite 11,64 fois. Tandis que les actions du segment des employés ont enregistré une souscription de 1,55 fois.

Des sociétés de recherche et de courtage telles que Geojit Financial Services, Reliance Securities, Angel Broking et Ventura Securities ont attribué une note de “souscrire” à l’émission. L’entreprise sidérurgique avait réduit la taille de son introduction en bourse de 1 107 crores de Rs à 909 crores de Rs, après que les promoteurs ont déchargé des actions de 252 crores de Rs de leur propre participation contre 450 crores de Rs comme prévu plus tôt. Shyam Metalics vend des produits intermédiaires et finaux tout au long de la chaîne de valeur de l’acier aux clients institutionnels et utilisateurs finaux. Elle exploite trois usines de fabrication situées à Sambalpur dans l’Odisha et à Jamuria et Mangalpur dans le Bengale occidental.

Shyam Metalics and Energy, qui a déposé des documents préliminaires d’introduction en bourse auprès du régulateur des marchés des capitaux Securities and Exchange Board of India (Sebi) en février, a reçu son feu vert le 11 mai de cette année. La société avait également tenté d’être cotée en bourse dans le passé. Il avait déposé un projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) pour l’introduction en bourse auprès du régulateur des marchés des capitaux SEBI en 2018 et avait même reçu l’autorisation. Cependant, le sidérurgiste a reporté ses projets de cotation en bourse.

