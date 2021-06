Liste des actions de Sona Comstar avec une prime de 3,9% par rapport au prix de l’introduction en bourse ; faire des débuts en bourse en sourdine

Les actions Sona Comstar ont fait leurs débuts en bourse aujourd’hui.

Les actions de Sona BLW Precision Forgings (Sona Comstar) ont fait leurs débuts en bourse aujourd’hui. L’action a commencé à se négocier à Rs 302 par action, en hausse de 2,92% ou Rs 11,4 de prime par rapport au prix d’introduction en bourse de Rs 291 par action. Sona Comstar est entré sur le marché plus tôt ce mois-ci pour augmenter Rs 5 550 crore grâce à un mélange de nouvelles émissions d’actions et d’offres à la vente par les actionnaires existants. La société est un fabricant diversifié de composants et de systèmes automobiles avec des capacités dans les pièces de transmission et l’électronique du moteur. Lors de la cotation, l’action avait une capitalisation boursière de plus de Rs 17 000 crore.

Du crore de Rs 5 550 de Sona Comstar, plus de 94% étaient une offre de vente par l’actionnaire existant, y compris Singapore VII Topco, une filiale de la société de capital-investissement Blackstone. Après émission, l’actionnariat des promoteurs passera de 100% à 67,3% tandis que l’actionnariat public passera de zéro à 32,7%. L’introduction en bourse de Sona BLW a été souscrite 2,28 fois par des investisseurs. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont soumissionné à l’émission 3,46 fois tandis que les investisseurs particuliers ont souscrit 1,58 fois la part qui leur était réservée. Les investisseurs non institutionnels (NII) n’ont pas entièrement souscrit au quota qui leur était réservé.

Soan Comstar est un acteur clé sur le marché mondial en pleine croissance des véhicules électriques. « Sona Comstar se démarque de la plupart des autres composants automobiles en offrant un jeu solide sur la méga opportunité à venir de l’électrification. À partir de l’exercice 21, la société a obtenu environ 40 % des revenus des plates-formes « électrifiées », dont environ 14 % des véhicules électriques à batterie pure (BEV) », a déclaré la société de courtage et de recherche ICICI Direct dans une note préalable à l’introduction en bourse.

La société rejoindra des pairs tels que Motherson Sumi Systems, Bosch, Bharat Forge, Varroc Engineering et Minda Industries, entre autres, sur les bourses.

