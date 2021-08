Liste des actions de Windlas Biotech à perte ; début de négoce avec une remise de 4,6% par rapport au prix de l’introduction en bourse

Il n’y a pas de sociétés cotées en Inde qui s’engagent dans une activité similaire à celle de Windlas Biotech.

Les actions de Windlas Biotech ont fait des débuts faibles en bourse le lundi 16 août 2021. Les actions de Windlas Biotech ont commencé à se négocier à 439 Rs, en baisse de 4,6% par rapport au prix d’introduction en bourse de 460 Rs pièce. L’offre publique initiale de Windlass Biotech, fabricant de formulations pharmaceutiques, a été souscrite 22,46 fois. Sur la liste, la capitalisation boursière de la société s’élevait à Rs 956,77 crore. Il n’y a pas de sociétés cotées en Inde qui s’engagent dans une activité similaire à celle de Windlas Biotech.

Ashok Kumar Windlass, Hitesh Windlass, Manoj Kumar Windlass et AKW WBL Family Private Trust sont les promoteurs de l’entreprise. Windlas Biotech fait partie des cinq principaux acteurs de l’industrie nationale des organisations de développement et de fabrication de formulations pharmaceutiques (CDMO) en Inde en termes de chiffre d’affaires.

Au cours de l’exercice 2019-21, les revenus de la société ont augmenté à un TCAC de 17,9% à 427,6 crores de Rs, tirés par le CDMO (18,6% de TCAC à 362 crores de Rs), les génériques du commerce intérieur et OTC (26,9% de TCAC à 43,7 crores de Rs) et les exportations (2,1%

TCAC à Rs 19 crore). Au cours de la même période, l’EBITDA a augmenté à un TCAC de 19,2% (à Rs 55 crore) avec une amélioration de 108bps en glissement annuel des marges d’EBITDA à 12,8%. Cette expansion de la marge a été tirée par un meilleur mix de produits et une utilisation plus élevée des capacités, ont déclaré les analystes de Ventura Securities dans une note d’introduction en bourse.

La société dispose de quatre installations de fabrication et de R&D approuvées à l’échelle mondiale, situées à Dehradun, dans l’Uttarakhand. Les initiatives de R&D sont orientées vers le développement de nouveaux produits, la rentabilité et la validation des processus pour la fabrication de l’API à venir dont le brevet a expiré. Sa capacité de fabrication cumulative est de plus de 7 milliards de comprimés / capsules et fabrique plus de 3279 produits. WBL a également déposé 11 demandes de brevet, dont deux ont été approuvées en Inde.

Windlas a développé des relations avec les principales sociétés pharmaceutiques indiennes. Leurs antécédents opérationnels dans la livraison réussie de produits, la réactivité, l’innovation en matière de dosage, le développement de produits génériques complexes, les normes de qualité et techniques, les délais d’exécution et la productivité ont facilité le renforcement de leur clientèle et les ont aidés à élargir leurs offres de produits et de services en tant que ainsi que la portée géographique.

