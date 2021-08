Liste des actions d’Exxaro Tiles avec une prime de 5% par rapport au prix de l’introduction en bourse

in

Les actions d’Exxaro Tiles sont cotées à une prime faible par rapport au prix d’introduction en bourse. (Photo : REUTERS)

Les actions d’Exxaro Tiles ont marqué une cotation discrète sur les bourses aujourd’hui dans un contexte de marché plat. Les actions d’Exxaro Tiles ont commencé à se négocier à Rs 126 par action, 5% au-dessus de l’extrémité supérieure du prix d’introduction en bourse de Rs 120 par action. Fondée en 2008 en tant que fabricant de fritte, l’une des matières premières utilisées dans la fabrication de carreaux, Exxaro s’est diversifié, étendu et évolué au fil des ans en tant que fabricant de carreaux vitrifiés principalement utilisés pour les solutions de revêtement de sol. Lors de ses débuts à Dalal Street, Exxaro Tiles avait une capitalisation boursière de Rs 563 crore

L’introduction en bourse d’Exxaro Tiles a été souscrite 22,65 fois par les investisseurs au début du mois, tous les investisseurs ayant sursouscrit leur part de l’introduction en bourse. L’émission publique consistait en une émission d’actions nouvelles d’une valeur de Rs 134 crore et une offre de vente (OFS) d’une valeur de Rs 26,86 crore. Après l’introduction en bourse, la participation des promoteurs dans la société passera à 42,5 % contre 56 % avant l’introduction en bourse. Les investisseurs institutionnels détiendront 28,7% du capital de la société tandis que l’actionnariat public passera de 0 à 28,8% avant l’introduction en bourse.

Exxaro Tiles rejoindra les marchés boursiers tels que Kajaria Ceramics, Somany Ceramics, Asian Granito India, Orient Bell, Prism Johnson, Greenply Industries, HSIL Ltd, Cera Sanitaryware et Century Plyboards.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.