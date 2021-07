Liste des actions d’India Pesticides avec une prime de 21 % par rapport au prix de l’introduction en bourse ; la dynamique haussière du marché contribue à des débuts solides

India Pesticides IPO était un mélange d’une offre de vente (OFS) d’une valeur de Rs 700 crore et d’une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 100 crore. (Photo : REUTERS)

India Pesticides Limited a fait des débuts remarquables sur les bourses aujourd’hui, alors que les marchés intérieurs montaient en flèche dans un contexte de marché haussier. Les actions de la société agrochimique cotées à Rs 360 par action, en hausse de 21,62 % ou Rs 64 par rapport au prix d’émission de Rs 296 par action. India Pesticides Limited (IPL) est un fabricant agrochimique de produits techniques axé sur la recherche avec une activité de formulations en pleine croissance. C’est l’une des sociétés agrochimiques à la croissance la plus rapide en termes de volume de produits techniques fabriqués. La société avait une capitalisation boursière de Rs 4 400 crore alors que les actions commençaient à être négociées pour la première fois.

L’offre publique initiale (IPO) d’India Pesticides a été souscrite 29 fois au total le mois dernier. Les investisseurs de détail soumissionnent pour 11,3 fois la part qui leur est réservée tandis que les investisseurs non institutionnels (NII) soumissionnent pour 51 fois le quota réservé. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont soumissionné 42 fois pour l’introduction en bourse. Avec les trois tranches sursouscrites, la demande pour l’émission publique était élevée. Les investisseurs pouvaient faire une offre d’achat d’actions en multiples de 50 actions d’une valeur nominale Re 1 par action. À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, cela s’est traduit par un investissement minimum de Rs 14 800.

India Pesticides IPO était un mélange d’une offre de vente (OFS) d’une valeur de Rs 700 crore et d’une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 100 crore. Après l’émission, la participation du promoteur dans la société passera de 82,7% à 59,7%. La participation publique augmentera à 40,3 % contre 17,3 % avant l’introduction en bourse, selon HDFC Securities.

“Nous aimons IPL en raison de sa présence dans le secteur agrochimique à croissance rapide, de son portefeuille de produits diversifié et de ses finances solides”, a déclaré la société de courtage et de recherche nationale Motilal Oswal dans une note d’introduction en bourse. Ils ont ajouté qu’une R&D solide, des relations à long terme avec les multinationales, la compétitivité des coûts et un vaste réseau de distribution sont quelques-uns des autres éléments positifs clés pour India Pesticides. Motilal Oswal a estimé que l’introduction en bourse était « raisonnablement évaluée » à 25,3 x le P/E de l’exercice 21 sur une base post-émission, par rapport à ses pairs et avait une note « d’abonnement » lors de l’introduction en bourse. India Pesticides rejoindra des pairs tels que UPL, PI Industries, Sumitomo Chemicals, Rallis et Dhanuka Agritech sur les bourses.

