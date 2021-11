Liste des actions Paytm aujourd’hui ; les analystes s’attendent à une cotation en sourdine alors que la prime du marché gris s’assèche, devriez-vous acheter, vendre ?

Paytm, un géant de la fintech, soutenu par Ant Group, a levé 18 300 crores de roupies sur le marché primaire plus tôt ce mois-ci.

Les actions Paytm seront cotées en bourse aujourd’hui dans quelques heures, marquant ainsi la fin réussie de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée à Dalal Street. Cependant, la diminution de la prime du marché gris et la faiblesse du sentiment du marché au cours des derniers jours ont conduit les analystes à penser que les actions Paytm pourraient être cotées à plat ou à une prime marginale par rapport au prix d’émission de 2 150 Rs par action. Paytm, un géant de la technologie financière, soutenu par Ant Group, a levé 18 300 crores de roupies sur le marché primaire qui a vu des investisseurs de renom tels que BlackRock et le gouvernement de Singapour participer en tant qu’investisseurs clés. L’introduction en bourse a été souscrite 1,89 fois à l’issue des trois jours de cession d’actions.

La prime du marché gris diminue

« Les sentiments du marché ne sont pas robustes, les valorisations EV/ventes sont plus élevées. La prime du marché gris de 30 Rs indique également une cotation plate », a déclaré à Financial Express Online Divam Sharma, co-fondateur de Green Portfolio, SEBI enregistré PMS. Il a ajouté qu’il s’attend à une prime fixe de 10 % sur les actions Paytm à la cotation. Les actions Paytm se négociaient à une forte prime de Rs 150 par action la semaine dernière, mais la même chose a maintenant diminué.

Lisez aussi: Guide du jour de la liste Paytm; valorisation élevée non justifiée, ré-entrer à meilleur prix

Selon Pavitraa Shetty, co-fondatrice et formatrice, Tips2Trades, la baisse de la prime pourrait être due à un abonnement médiocre, indiquant une faible demande et des valorisations extrêmement élevées avec une forte concurrence qui freine le sentiment des investisseurs. Paytm IPO a été entièrement souscrit par des investisseurs particuliers et institutionnels ; cependant, les NII n’ont pas entièrement souscrit leur part de l’émission. « Malgré une année frénétique d’introduction en bourse où de nombreuses startups ont été cotées à des valorisations extrêmement élevées, les BPF actuelles de Paytm suggèrent des gains de cotation modestes d’environ 1 à 4% pour les investisseurs », a ajouté Pavitraa Shetty.

Réservez n’importe quel profit sur la liste

Les analystes conseillent aux investisseurs de réserver tout profit sur la cotation tandis que les investisseurs cherchant à acheter des actions Paytm ont été invités à attendre une correction significative. « Il est conseillé aux investisseurs de réaliser des bénéfices sur les gains de cotation et d’attendre une correction décente d’au moins 15 à 20 % pour réintégrer de meilleurs rendements dans les mois à venir », a déclaré Pavitraa Shetty de Tips2Trades. Dans le même ordre d’idées, Ankur Saraswat, analyste de recherche chez Trustline Securities, a déclaré que les investisseurs pourraient enregistrer des gains de cotation et que les nouveaux investisseurs ont été invités à attendre une correction significative pour entrer.

D’un autre côté, Divam Sharma de Green Portfolio dit aux investisseurs de considérer Paytm comme un pari à long terme. « Les investisseurs qui ont obtenu une allocation devraient considérer Paytm comme une allocation à long terme. C’est une histoire à forte croissance qui a encore des kilomètres à parcourir. Leur leadership dans les paiements et la diversification vers le commerce électronique, les services cloud et les services financiers devraient assurer une forte croissance à l’entreprise dans les années à venir », a-t-il déclaré.

Une forte concurrence dans le secteur des fintech pèse sur Paytm ?

Paytm, contrairement aux actions Internet récemment cotées telles que Nykaa et Zomato, vient de l’espace fintech qui connaît de lourdes réglementations et une forte concurrence. De plus, selon les analystes, Paytm doit encore devenir rentable, ce qui rend la valorisation demandée trop chère. « Paytm est toujours un modèle commercial d’entreprise déficitaire et, en plus de cela, d’autres pertes sont attendues, car la stratégie de l’entreprise consiste à développer sa base de consommateurs, sa base de commerçants, sa plate-forme technologique de pointe et à développer rapidement ses activités. Donc, cela ressemble à une machine à brûler de l’argent », a déclaré Ankur Saraswat de Trustline Securities.

Paytm a une large base de clients avec 333 millions de clients au total, 114 millions d’utilisateurs de transactions annuelles. « Contrairement à Zomato et Nykaa, PayTM se situe dans un espace très concurrentiel qui réduira sa capacité à croître de manière rentable pendant assez longtemps. L’introduction en bourse a connu une faible réponse des HNI et nous ne nous attendons pas à ce qu’un achat agressif émerge, même à un prix inférieur », a déclaré Abhay Agarwal, fondateur et gestionnaire de fonds, Piper Serica, PMS enregistré SEBI.

