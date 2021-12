Liste des artistes ft NCT 127, Itzy & more

MBC Gayo Daejejeon 2021, alias le dernier festival de musique K-pop de l’année, commence le 31 décembre. La programmation glamour de l’année comprend le meilleur de la K-pop, des scènes spéciales prometteuses et un certain nombre d’artistes de genres différents qui apportera la saveur du folk, du trot et de l’indie sur scène. Voici un aperçu de la programmation complète de MBC Gayo Daejejeon 2021.

Animé par l’une des actrices et chanteuses les plus célèbres de Corée du Sud, Girls’ Generation Yoona, avec Lee Junho et Jang Sung Kyu à 14 heures, MBC Gayo ne ménage aucun effort pour rendre la fin d’année vraiment mémorable.

NCT 127 sera au MBC Gayo Daejejeon 2021 (Photo de Steve Jennings/WireImage)

Programmation MBC Gayo Daejejeon 2021

La gamme d’artistes MBC Gayo Daejejeon 2021 comprend certains des groupes les plus vendus de l’année, notamment NCT 127, NCT Dream, Stray Kids, etc.

Faites défiler vers le bas pour découvrir la programmation des performances spéciales, les étapes de collaboration et la liste des stars qui participeront à cet événement très attendu.

Représentations spéciales du MBC Music Festival 2021

Les hôtes de la soirée MBC Gayo, SNSD Yoona et Lee Junho de 2PM, mettront sur une scène spéciale pour la nuit.

Une autre scène spéciale mettra en vedette cinq des émissions « Show ! Hôtes de Music Core – Yeji d’ITZY, Jang Won Young et Ahn Yoo Jin d’IVE, Kim Min Ju d’IZ*ONE et Miyeon de (G)I-DLE.

L’une des scènes spéciales les plus attendues de la soirée est certainement celle avec les membres de NCT Mark et Jungwoo, Lee Know et Hyunjin de Stray Kids, et Chani de SF9, qui se réuniront pour une performance inédite.

Les doublures ’98, alias les superstars de la quatrième génération nées l’année du tigre, 1998, avec ONEUS Hwanwoong, The Boyz Q et Juyeon, Astro Moonbin, Pentagon Kino et AB6IX Kim Donghyun se produiront également ensemble.

Cha Eunwoo, l’ultime idole de la génération z de K-drama, sera vu dans une performance de piano de rêve avec le chanteur folk Yang Hee Eun.

Solar de MAMAMOO, Wendy de Red Velvet et Hyojung de Oh My Girl seront vus dans une étape de collaboration. L’étonnante MAMAMOO Hwasa, Kim Yeon Ja, Sungwoo Jungwa et 10CM figureront également sur une scène exclusive.

De plus, les fans pourront voir les scènes Celeb Five x STAYC et NCT x YB au MBC Gayo 2021.

Photo par The Chosunilbo JNS/Imazins via .

Liste des artistes

En plus des scènes spéciales, voici un aperçu de la liste complète des artistes du MBC Gayo Daejejeon 2021 :

NCT 127 NCT Dream NCT U Lim Young-woong Chani (SF9) Kino (Pentagone) The Boyz

Celeb Five Aiki Stray Kids (G) I-dle (Miyeon, Soyeon) Kim Min-ju Hwanwoong (Oneus) Itzy

Kim Dong-hyun (AB6IX) STAYC Aespa Lee Mu-jin MSG Wannabe IVE TAN Mon adolescente

Yang Hee-eun Kim Yeon-ja YB Norazo Sunwoo Jung-a 10cm Chanson Ga-in Mamamoo Red Velvet Oh My Girl Brave Girls Astro

Où regarder MBC Gayo Daejejeon 2021 ?

Assistez à la plus grande célébration de la musique de MBC sur MBC le 31 décembre à 20h40 KST / 6h40 HE. Les fans internationaux peuvent regarder l’émission sur la chaîne YouTube de MBC K-pop.

Regardez l’aperçu ci-dessous.

