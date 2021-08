Liste des aspects planétaires ; Signification des aspects de l’astrologie, expliquée

Vous êtes donc un débutant en astrologie, mais vous voulez passer au niveau supérieur. Les aspects planétaires sont v. lutin. car ce sont « les conversations » qui se déroulent dans le ciel. Que vous consultiez un thème astral de naissance pratique (le vôtre, celui de votre célébrité, celui de votre vrai coup de cœur, le nouveau copain potentiel que vous avez rencontré au travail, etc.) ou que vous vouliez simplement savoir à quoi ressemble la météo astrologique actuelle , il est crucial de jeter un coup d’œil aux planètes pour avoir un aperçu de l’HUMEUR globale.

Alors, qu’est-ce qu’un aspect, exactement ? Tout d’abord, un peu de contexte : l’astrologie est l’observation des connexions entre les planètes, le Soleil et la Lune, de notre point de vue sur la Terre. Chaque planète (qui en astrologie comprend le Soleil et la Lune, alias les “luminaires”) représente une force énergétique en nous, ou une composante de la vie. (Pour le dire simplement, Soleil = ego ; Lune = émotions ; Mercure = esprit / communication ; Vénus = amour ; Mars = sexe ; Jupiter = chance ; Saturne = discipline ; Uranus = changement ; Neptune = esprit ; Pluton = transformation.)

T-shirt Le nouveau thème de naissance

Lorsque nous regardons le ciel à 360 degrés, nous divisons le cercle en 12 maisons. 360 degrés au total divisés par 12 = 30 degrés dans chaque maison. Les planètes se déplacent à travers différentes maisons et signes du zodiaque, et lorsqu’elles se déplacent, elles s’envoient des messages lorsqu’elles se relient à certains angles mathématiques. Ces angles sont ce que nous appelons les aspects planétaires. Il y a cinq aspects majeurs communs, créés en divisant ce cercle de 360 ​​degrés du cosmos par 1, 2, 3 et 4.

Voici une liste de certains des aspects les plus courants et de ce qu’ils font dans nos vies.

Conjonction

Lorsque deux planètes sont proches l’une de l’autre dans le ciel (à quelques degrés près, généralement dans le même signe du zodiaque), cela signifie qu’elles forment une conjonction et que leur énergie est mélangée à l’unisson. Cela peut créer une alliance de perf ou apporter de l’intensité. En astrologie en transit (« astro-météo »), nous pouvons nous attendre à ce que ce jour soit particulièrement puissant.

Les conjonctions dans l’astrologie en transit marquent également de nouveaux commencements : par exemple, lorsque le Soleil et la Lune forment une conjonction, cela crée une Nouvelle Lune. Si vous avez votre Soleil et votre Lune en conjonction dans votre thème natal, cela signifie non seulement que vous êtes né sur une Nouvelle Lune (ou dans certains cas, une éclipse solaire), mais aussi que vous aurez plus de facilité à mettre en synergie votre conscient et votre subconscient dans la poursuite de vos objectifs tout au long de votre vie.

sextile

Si deux planètes sont séparées par deux signes du zodiaque et sont distantes d’environ 60 degrés, nous obtenons l’un des aspects les plus doux de tous : le sextile. Étant donné que ces planètes sont dans des éléments compatibles séparés par deux signes du zodiaque (terre + eau ou feu + air), elles se soutiennent et s’écoulent facilement. Les sextiles sont souvent joyeux et froids, apportant bonne humeur et camaraderie. Une opportunité peut se présenter si nous saisissons le jour pour agir et la découvrir.

Par exemple, disons que Vénus et Neptune sont sextiles. Si cela se passe dans votre thème natal, vous êtes doté de créativité et d’un comportement romantique. Si les planètes sont liées dans un sextile un jour aléatoire, nous serons plus ouverts à ce moment-là, probablement attirés par la beauté, la romance ou l’art. Je reçois des papillons rien que d’y penser !

Carré

Aïe ! Un pas de plus qu’un sextile est un carré : deux planètes sont séparées par trois signes du zodiaque, ce qui signifie qu’elles sont distantes d’environ 90 degrés. Préparez-vous pour une bataille alors que chaque planète entre au centre de l’anneau pour échanger des coups ! Lorsque deux planètes sont dans un carré, elles partagent une qualité astrologique – elles sont toutes les deux des signes cardinaux, fixes ou mutables – mais n’ont pas grand-chose d’autre en commun !

Les carrés apportent souvent des tensions, des luttes et des conflits, chaque planète n’étant pas d’accord. La meilleure façon de naviguer dans cette énergie awks est de faire de votre mieux pour faire des compromis. A titre d’exemple, disons que vous avez Mars carré Saturne dans votre thème natal. Eh bien, cela signifie que vous vous sentirez souvent bloqué et critiqué par le monde, en particulier sur la façon dont vous vous exprimez et poursuivez vos passions. En astrologie en transit, les jours où Mars est carré à Saturne vous apporteront des frustrations et des obstacles dans la poursuite de vos objectifs. Ick. Cependant, les défis en astrologie peuvent également apporter les plus grandes récompenses, car ils vous apprennent à trouver votre force et à créer des solutions.

Trigone

Préparez-vous à de bonnes vibrations, bb ! Le prochain sur notre liste est lorsque deux planètes sont distantes de quatre signes du zodiaque, soit environ 120 degrés. Cet aspect s’appelle un trigone et, comme un sextile, cela signifie que les planètes seront dans le même élément – feu, terre, air ou eau. Les trigones apportent chance, harmonie et opportunité. Nous pouvons avancer facilement, souvent avec quelque chose qui se présente avec très peu d’effort

Cependant, puisque les trigones sont juste ~ tellement fabuleux ~, ils peuvent aussi nous rendre paresseux – par opposition aux carrés, qui nous obligent à faire beaucoup d’efforts pour obtenir ce que nous voulons. Dans un thème astral, disons que Mercure et Uranus sont en trigone, cela signifie que vous êtes doté d’un esprit brillant avec une vision progressive du monde. Et si ces deux planètes gambadent dans les cieux un jour aléatoire et se rencontrent dans un trigone, vous pouvez vous attendre à ce que des nouvelles passionnantes apparaissent soudainement pour vous, vous poussant à former de nouvelles idées et à ouvrir votre esprit.

Opposition

Whoa, tendu beaucoup? Ces deux planètes se trouvent directement dans le ciel l’une de l’autre et séparées par six signes du zodiaque, ce qui signifie qu’elles sont distantes d’environ 180 degrés. (Guide rapide des contraires : Bélier-Balance, Taureau-Scorpion, Gémeaux-Sagittaire, Cancer-Capricorne, Lion-Verseau et Vierge-Poissons.) D’une part, cela peut apporter équilibre et union par compromis, presque comme les planètes s’emboîtent comme deux pièces de puzzle opposées. Mais d’un autre côté, cet aspect peut apporter des obstacles. Les planètes seront dans des éléments sympathiques (feu + air ou terre + eau), qui d’une part peuvent montrer qu’elles peuvent bien travailler ensemble lorsqu’elles essaient, mais elles partagent aussi une qualité astrologique (cardinale, fixe ou mutable), c’est-à-dire ils sont assez ancrés dans leurs habitudes et ne voudront pas vraiment bouger.

Par exemple, disons que vous avez le Soleil opposé à Pluton dans votre thème natal, comme si votre Soleil était en Taureau et que votre Pluton était en Scorpion. Cela signifie que vous ferez face à de nombreuses crises personnelles dans la vie, probablement autour des relations, qui vous aideront à vous transformer à plusieurs reprises. Dans l’astrologie en transit, les jours où le Soleil se tiendra en face de Pluton apporteront un changement majeur, déclenchant probablement un moment de crise qui peut vous aider à évoluer pour le mieux.

Quels que soient les aspects que nous avons dans nos cartes ou dans le ciel, ils sont là pour apporter de nouvelles expériences et nous aider à vivre une vie équilibrée et transformatrice. Sans eux, nous ne serions pas qui nous sommes. Alors adoptez-les et planifiez à l’avance en les utilisant. Vous avez les étoiles en vous !

Kyle Thomas Kyle Thomas est un astrologue de la culture pop mondialement reconnu qui a figuré dans le magazine Cosmopolitan, Bustle, Elite Daily, House Beautiful, Marie Claire, YahooNews, MSN, et plus encore.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io