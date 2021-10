Liste des bandes originales du jeu Guardians of the Galaxy et bonus de l’édition Deluxe

Square Enix a révélé la liste des bandes originales du jeu Guardians of the Galaxy et sa quantité de chansons incroyables peut vous amener à acheter l’édition Deluxe pour ses bonus.

Il sort le 26 octobre et les fans devraient être prudemment optimistes. Eidos Montréal sont de brillants développeurs avec Deus Ex et Shadow of the Tomb Raider dans le cadre de leur histoire, et le jeu ressemble à un heureux cocktail de Mass Effect rencontre MARVEL.

Alors que le gameplay, les mondes et l’adorable Cosmos nous ont intrigués, c’est la musique qui nous a motivés et prêts à devenir Star Lord.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel | Bande-annonce de lancement officielle | Jeux Marvel

Liste des bandes originales du jeu Les Gardiens de la Galaxie

Vous trouverez ci-dessous la liste des bandes originales du jeu Guardians of the Galaxy :

Zero to Hero – Star-Lord Space Riders sans nom – Star-Lord Tout le monde veut gouverner le monde – Tears For Fears Hangin’ Tough – Nouveaux enfants sur le bloc Amour contaminé – Soft Cell I Ran (So Far Away) – Un troupeau Of Seagulls Every 1’s a Winner – Hot Chocolate Never Gonna Give You Up – Rick Astley Kickstart My Heart – Motley Crue Turn Me Loose – Loverboy Holding Out for a Hero – Bonnie Tyler Wake Me Up Before You Go-Go – Wham! (Don’t Fear) The Reaper – Blue Oyster Cult Tournez la radio – Autographe Ne vous inquiétez pas, soyez heureux – Bobby McFerrin White Wedding – Pt.1 – Billy Idol Hit Me With Your Best Shot – Pat Benatar Tout le monde s’amuse ce soir – Wang Chung The Warrior – Scandal, Patty Smyth We Built This City – Starship Rock Rock (Till You Drop) – Def Leppard I’ll Tumble 4 Ya – Culture Club We’re Not Gonna Take It – Twisted Sister I love It Loud – KISS Take on Me – a-ha Love Song – Simple Minds Call Me – Blondie Since You Been Gone – Rainbow Relax – Frankie Goes To Hollywood The Final Countdown – Europe

Toutes les chansons ci-dessus sont une gracieuseté de la liste de lecture Spotify officielle de Square Enix.

Seigneur des étoiles

Deux des chansons de la liste OST proviennent du groupe fictif du jeu, Star-Lord.

C’est ainsi que Peter Quill s’est nommé d’après et vous pourrez écouter une partie de leur matériel fictif dans le jeu. Et la bonne nouvelle, c’est que des morceaux comme Zero to Hero sont tout aussi incroyables que les vrais artistes.

En regardant l’OST, il y a des chansons incroyables partout et il y en a pour tous les goûts. Kickstart My Heart, We Built This City, Rock Rock et I Love It Loud sont pour les rockeurs, tandis que Holding Out For A Hero de Bonnie Tyler est quelque chose que tout le monde va chanter.

Oh, et il y a aussi Never Gonna Give You Up de Rick Astley pour les amateurs de mèmes.

Obtenez un aperçu des paramètres du jeu dans #GOTGgame : audio, langues, difficulté et accessibilité. Lisez ici : https://t.co/kmpCe51WHB

Par exemple, vous pouvez affiner la difficulté en choisissant combien de dégâts vous infligez ou subissez, les durées de recharge, le coût des tirs élémentaires et plus encore. pic.twitter.com/b6lrM54bWh – Les Gardiens de la Galaxie de Marvel (@GOTGTheGame) 20 octobre 2021

Bonus de l’édition de luxe

Vous pouvez obtenir la bande originale complète du jeu Guardians of the Galaxy en achetant l’édition Deluxe.

Le forfait Deluxe coûte 69,99 £ et comprend l’OST et un mini livre d’art. Il viendra également avec des déverrouillages anticipés pour trois tenues Star-Lord, mais vous les déverrouillerez toujours même si vous achetez simplement la copie standard (59,99 £).

Si vous précommandez l’une ou l’autre édition du jeu, vous obtiendrez les tenues suivantes :

Team-Lord (Star-Lord) Black Vortex (Gamora) Thanos Imperative (Drax) The Stinger (Rocket) Empaler (Groot)

