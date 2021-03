Liste des candidats du BJP Bengale occidental: le BJP publie une autre liste, Swapan Das Gupta, Babul Supriyo parmi les candidats

Le BJP a envoyé le député de Rajya Sabha Swapan Das Gupta du siège de l’Assemblée de Tarakeswar.

Liste des candidats du BJP pour l’élection 2021 du Bengale occidental: Le parti Bharatiya Janata (BJP) a publié dimanche les noms de 27 candidats pour la troisième phase et de 38 candidats pour la quatrième phase des scrutins au Bengale occidental. Annonçant les noms, le secrétaire général national du BJP, Arun Singh, a déclaré aujourd’hui que le célèbre économiste Ashok Lahiri se présenterait à Alipurduar, Rajib Banerjee de Domjur et Rabindranath Bhattacharya se battrait depuis Singur. Rajib Banerjee était auparavant avec TMC, mais a quitté le parti au pouvoir en janvier et a ensuite rejoint le BJP. Banerjee a été ministre des forêts dans le gouvernement de Mamata Banerjee.

Le BJP a également envoyé le député de Rajya Sabha Swapan Das Gupta du siège de l’Assemblée de Tarakeswar. Le député Nisith Pramanik participera à Dinhata et le ministre de l’Union Babul Supriyo se battra depuis le siège de l’Assemblée de Tollygunge. L’acteur Yash Das Gupta participera au concours de Chanditala.

Le parti safran a également publié les noms de 17 candidats pour la troisième phase des élections en Assam. Dans l’Assam, le BJP se disputera sur 92 sièges et sur le reste des sièges ira à ses partenaires. Selon la liste, Chandra Mohan Patowary contestera depuis le siège de Dharmapur et le Dr Debamoy Sanyal se battra depuis Dhubri.

