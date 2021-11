Liste des candidats du TMC pour les élections municipales de Kolkata 2021 ; vérifier les candidats et leurs pupilles ici

Le TMC dans les derniers scrutins KMC en 2015 avait remporté 126 sièges, et 87 conseillers en exercice ont été renommés.

Élections 2021 de la Corporation municipale de Kolkata : le Congrès de Trinamool (TMC) a publié sa liste de candidats pour les 144 élections de la Corporation municipale de Kolkata prévues le 19 décembre. La TMC a supprimé jusqu’à 39 conseillers de quartier sur les 126 coordonnateurs de quartier (Conseillers) qui a gagné la dernière fois. Le parti a également donné des billets aux proches de plusieurs dirigeants du parti. Le parti au pouvoir au Bengale occidental a présenté une liste de 144 candidats.

La liste du TMC a été publiée tard dans la soirée après une séance de brainstorming de trois heures à la résidence du ministre en chef Mamata Banerjee, en présence du stratège politique Prashant Kishor et du secrétaire général du TMC, Abhishek Banerjee. Sur les 144 candidats du TMC, 64 sont des femmes, 19 appartiennent à la caste répertoriée et 23 appartiennent à des communautés minoritaires dont deux chrétiens.

Le TMC a dérogé à sa politique «un homme, un poste» et les députés en exercice reçoivent également des billets. Kajori Banerjee, la belle-soeur du chef du TMC, Mamata Banerjee, a également reçu une contravention. Le fils du ministre d’État Chandrima Bhattacharya et le défunt chef de TMC et la sœur de l’ancien ministre Subrata Mukherjee ont également été présentés comme candidats. Le secrétaire général de TMC, Partha Chatterjee, a déclaré que six députés en exercice, dont le président du conseil d’administration de KMC Firhad Hakim, avaient reçu des billets cette fois. Firhad Hakim et le député du TMC Mala Roy concourront depuis leurs quartiers. Les députés Atin Ghosh, Debashish Kumar et Debabrata Majumder ont également été alignés. Deux autres députés Paresh Pal et Ratna Chatterjee se présenteront également aux élections.

Les élections au KMC, ainsi qu’à celles de 112 autres municipalités et corporations municipales, devaient avoir lieu en avril-mai 2020. Mais les élections ont été reportées en raison de la pandémie de COVID qui fait rage. Ces organes civiques sont désormais dirigés par des conseils d’administration nommés par l’État. Le TMC dans les derniers scrutins KMC en 2015 avait remporté 126 sièges, et 87 conseillers en exercice ont été renommés.

