Liste des effectifs féminins du Real Madrid contre Ligue des champions du PSG

GK : Misa, Méline Gérard

DÉF : Kenti Robles, Ivana Andrés, Olga Carmona, Claudia Florentino, Marta Corredera, Lucía Rodríguez, Rocío Gálvez

MILIEU: Teresa Abelleira, Maite Oroz, Claudia Zornoza, Marina Salas

FWD : Esther González, Lorena Navarro, Nahikari García, Caroline Møller Hansen, Athenea del Castillo

Absences: Kosovare Asllani (blessure ligamentaire), Marta Cardona (blessure au ménisque), Aurélie Kaci (blessure), Babett Peter (problème musculaire), Malena Ortíz Cruz (convalescence d’une blessure de longue durée)

Le Real Madrid se rend au PSG avec la même équipe qu’il avait contre le Rayo. Le retour d’Esther s’est avéré être un énorme coup de pouce, car elle a marqué trois buts en deux matchs, bien que les absences continues d’Asllani et Cardona devraient tempérer les attentes de l’équipe dans ce qui devrait être une rencontre très difficile.

Les mots de David Aznar avant le match:

nous avons déjà montré [our quality] dans cette compétition. Nous allons faire de petits pas en avant. Nous devons être protagonistes et veiller à ce qu’ils ne nous blessent pas avec des coups de pied arrêtés. Ils ont plus d’expérience que nous dans cette compétition et ont eu plus de temps que nous pour préparer ce match, mais nous savons quels sont nos points forts.