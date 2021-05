Liste des équipes de Luis Enrique pour l’Europe, le jeudi 27 mai

17/05/2021 à 19:31 CEST

Ramon Fuentes

L’entraîneur national espagnol, Luis Enrique, libérera la liste des 26 convoqués pour l’Eurocup jeudi prochain, 27 mai à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. L’événement aura lieu à partir de 12h30 dans la salle Luis Aragonés.

L’ancien entraîneur du FC Barcelone rendre publique la liste des joueurs qui composeront l’équipe espagnole pendant le championnat et plus tard, il répondra aux médias lors d’une conférence de presse. L’acte Il peut être suivi en direct sur les canaux officiels de la Fédération royale espagnole de football.

Les joueurs invoqués Ils commenceront la concentration avec l’équipe nationale le lundi 31 mai à la résidence de la Ciudad del Fútbol. La sélection, de cette manière, effectuera toute la préparation, aussi bien pour le Matchs amicaux les 4 et 8 juin contre le Portugal et la Lituanie, à partir des trois matchs qui se joueront au stade de la Cartuja.

Reprenez le trône européen

L’Espagne va commencer son parcours vers le Championnat d’Europe le lundi 14 juin avec un duel contre l’équipe nationale suédoise. Plus tard, il fera face La Pologne le samedi 19 et conclura contre la Slovaquie le mercredi 23. Les phases finales se joueront entre le samedi 26 juin et le dimanche 11 juillet.

Ceux de Luis Enrique Ils cherchent à regagner le trône européen après l’avoir remis au Portugal en 2016. D’abord avec Luis Aragonés (2008) et plus tard avec Vicente del Bosque (2012), la sélection a conservé le titre dans un maximum de deux éditions consécutives.