Liste des introductions en bourse du Nasdaq : 5 plus importantes offres publiques initiales par le produit levé au premier semestre de cette année

Voici cinq des dix plus grandes introductions en bourse par produit levé cotées au Nasdaq au cours du premier semestre de cette année.

Les investisseurs se lancent dans l’aventure non seulement lors de l’introduction en bourse – les offres publiques initiales – qui frappent le marché boursier indien, mais également aux États-Unis. Alors que l’introduction en bourse de Zomato, l’introduction en bourse de Devyani et l’introduction en bourse de CarTrade ont créé un fort buzz sur le marché boursier indien, plusieurs comme Coinbase (COIN), Bumble (BMBL) ont été les favoris des investisseurs sur le marché boursier américain. Le Nasdaq a été témoin du lancement de plusieurs introductions en bourse de ce type dans un passé récent. En tant qu’investisseur indien, vous aussi pouvez participer à l’histoire de la croissance de ces introductions en bourse aux États-Unis une fois qu’elles sont cotées en bourse.

De la récente introduction en bourse américaine à succès, Robinhood (HOOD) se négocie à un prix d’environ 52 $, près de 36 pour cent de plus que son prix d’inscription de 38 $.

Selon Marketinsite du Nasdaq, voici un aperçu des introductions en bourse sur le Nasdaq, au premier semestre 2021. S’appuyant sur le nombre record d’inscriptions au premier trimestre, le Nasdaq a étendu son leadership en matière d’inscriptions à 30 trimestres consécutifs, accueillant 410 offres publiques initiales au premier semestre de cette année et levé un total de 106 milliards de dollars – le montant le plus élevé jamais enregistré depuis 2008.

Sur les 410 cotations du premier semestre, 167 étaient des sociétés d’exploitation. Le Nasdaq a également renforcé sa présence avec des sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC), accueillant 68 % de toutes les introductions en bourse de SPAC, levant 61 milliards de dollars. En outre, le Nasdaq détenait la plus grande cotation directe parmi toutes les bourses, accueillant Coinbase (COIN) avec une capitalisation boursière de 65 milliards de dollars.

“Ce fut une année record pour les introductions en bourse aux États-Unis, avec de nombreuses étapes importantes pour le Nasdaq, notamment l’accueil de la plus grande cotation directe de l’histoire et de Honeywell, une société Dow 30”, a déclaré Nelson Griggs, président de la bourse du Nasdaq.

« Nous sommes fiers d’offrir aux entreprises davantage de pistes pour rejoindre les marchés publics et atteindre les investisseurs, et nous améliorons continuellement les méthodes existantes et innovons grâce au développement des introductions en bourse, des cotations directes et des SPAC. »

Notamment, cinq des dix plus grandes introductions en bourse en termes de produits levés cotées au Nasdaq au premier semestre de cette année, dont :

Bumble (BMBL), la plus grande introduction en bourse technologique, a levé 2,2 milliards de dollarsApplovin (APP), une société de technologie d’applications mobiles, qui a levé 2 milliards de dollarsShoals Technologies (SHLS), un fournisseur de solutions d’équilibre électrique de systèmes pour l’énergie solaire, qui a levé 1,9 milliard de dollarsPlaytika (PLTK ), une société de jeux, qui a levé 1,9 milliard de dollarsQualtrics (XM), une société de technologie logicielle, qui a levé 1,6 milliard de dollars

Plus généralement, le Nasdaq est resté la principale bourse américaine pour les introductions en bourse dans les domaines de la technologie, de la consommation et de la santé, avec des taux de réussite de 62 %, 66 % et 92 %, respectivement. Le Nasdaq a également continué à dominer les listes de biotechnologie et de produits pharmaceutiques, remportant 98 % de toutes les introductions en bourse.

