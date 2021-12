Liste des invités du mégacast de Manning pour la semaine 13 avec Buck

Dieu merci, le ManningCast est de RETOUR.

Au cours de la semaine 13, l’émission alternative Monday Night Football mettant en vedette Eli et Peyton Manning sera diffusée pour le match des Buffalo Bills et des New England Patriots, et tandis que la tête d’affiche est David Letterman – seulement trois invités cette semaine (pas encore de NFL actifs, la malédiction vit on?) et il commence – il y a aussi Aqib Talib et Joe Buck de FOX Sports, qui terminent les choses.

Concentrons-nous sur Buck pendant une minute – Peyton l’a récemment zingué sur un ManningCast, quelque chose qui, j’espère, sera abordé lundi soir. Et si c’est le cas, ce sera l’or de la télévision comme d’habitude.

Ça va être bon, je le sens.