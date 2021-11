Liste des invités du mégacast Manning pour la semaine 11 avec Rice

La semaine dernière, l’émission The Eli et Peyton Manning – le Manningcast, bien sûr – mettait en vedette un mélange de joueurs non actuels de la NFL, preuve que les joueurs actifs s’inquiétaient peut-être de la malédiction de Manningcast, c’est totalement une chose.

Pour le match de la semaine 11 ? Nous avons un mélange encore plus éclectique.

Per Omaha Productions — c’est la société de Peyton, vous comprenez ? – les stars de la liste du lundi soir : l’ancien entraîneur légendaire Bill Parcells, l’acteur/comédien Kevin Hart, presque-Browns-entraîneur-mais-était-elle ? Condoleezza Rice et l’ex-Pats WR Julian Edelman.

J’ai l’impression que ce sera bien d’avoir l’Edelman toujours divertissant au quatrième quart. Mais le reste ? Je suis curieux de voir comment tout cela fonctionne :

Ce soir sur ESPN2 à 20 h 13 EXACTEMENT ET pic.twitter.com/7jDzcpl2VY – Omaha Productions (@OmahaProd) 22 novembre 2021

Et je suis avec ce tweet :

J’espère que nous irons au fond des choses. pic.twitter.com/BjtD2uRnyo – K Hoss (@kazthecomplainr) 22 novembre 2021

On verra!

Lister

