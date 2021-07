Liste des jeux PS5 avec support 120 FPS

L’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes de la PS5 est la possibilité de jouer à des jeux à 120 FPS (images par seconde). Les spécifications avancées de la PS5 et l’augmentation des écrans capables signifient que les développeurs ont la possibilité de cibler 120 FPS dans les jeux s’ils le souhaitent. Nous avons rassemblé tous les jeux directement confirmés pour proposer au moins une option 120 FPS dans certains modes, que nous ajouterons au fil du temps à mesure que de nouveaux jeux seront annoncés. Voici la liste complète des jeux PS5 avec prise en charge de 120 FPS – que nous connaissons actuellement.

Jeux PS5 avec prise en charge de 120 FPS Pourquoi devrais-je vouloir 120 FPS ?

Jouer à un jeu à 120 FPS offre une expérience plus fluide qu’à 30 FPS ou même 60 FPS. La latence d’entrée est réduite, ce qui signifie que votre personnage et le monde qui vous entoure réagiront plus rapidement, tandis que vous pourriez même voir des détails d’animation de meilleure qualité qui ne sont tout simplement pas visibles à des fréquences d’images inférieures. Vous pouvez voir un exemple de la façon dont cela fonctionne ci-dessous avec Digital Foundry examinant la version PC de Death Stranding, avec des animations et des détails du monde plus propres et plus détaillés plus la fréquence d’images est élevée :

Cela n’était tout simplement pas possible dans les générations de jeux sur console précédentes, car jouer à un jeu à 120 FPS nécessite une immense puissance de processeur. Heureusement, les dernières consoles ont considérablement amélioré les composants du processeur par rapport à ce qui était disponible dans la PS4 et la Xbox One, donc en théorie, nous continuerons à voir certains jeux offrir 120 FPS au fil du temps, au moins en tant que mode facultatif .

À l’heure actuelle, l’un des jeux confirmés offrant une prise en charge de 120 FPS est Call of Duty: Black Ops Cold War, qui est l’un des meilleurs jeux PS5. Un autre titre remarquable est Devil May Cry 5 Special Edition, un jeu où l’action est plus propre qu’auparavant, vous permettant de jongler avec les ennemis avec des combos parfaits.

Il existe également une longue liste de jeux PS5 qui prennent en charge le lancer de rayons, mais vous devez noter que le lancer de rayons est assez exigeant en termes de performances. Rien n’est vraiment impossible, mais les chances de voir un jeu prendre en charge 120 FPS et le lancer de rayons en même temps sont presque inexistantes, même avec la possibilité que des techniques de reconstruction avancées arrivent plus tard sur ces nouvelles consoles.

Jusqu’à récemment, les jeux PS4 rétrocompatibles fonctionnant sur PS5 n’étaient pas capables de prendre en charge 120 FPS en raison des limitations du fonctionnement de la rétrocompatibilité de Sony. Cela a changé, au moins dans une certaine mesure, avec la version rétrocompatible de Call of Duty: Warzone prenant désormais en charge 120 FPS, indiquant que les choses changent du côté des développeurs. Le temps nous dira si d’autres jeux PS4 rétrocompatibles sont mis à jour de la même manière et nous veillerons à maintenir cette liste à jour avec tous les autres jeux nouvellement améliorés au fur et à mesure de leur annonce.

Le programme de compatibilité descendante de Microsoft n’impliquait pas ces limitations initiales, il existe donc une très, très longue liste de jeux Xbox Series X, Xbox Series S avec prise en charge de 120 FPS. Une petite poignée de ces jeux prend en charge un mode 120 FPS sur la Xbox Series X mais pas la Xbox Series S, en raison de la puissance de traitement graphique plus élevée de l’ancien système.

De quoi ai-je besoin pour jouer à des jeux PS5 à 120 FPS ?

Pour jouer à un jeu compatible à 120 FPS, vous devrez connecter votre PS5 à un téléviseur capable d’afficher un signal 120 Hz. Alors que certains téléviseurs 4K prennent en charge un signal 120 Hz, seuls quelques-uns des meilleurs téléviseurs pour PS5 prennent en charge à la fois 4K et 120 Hz. Cela nécessite également un câble HDMI 2.1, qui est heureusement inclus avec votre PS5.

Si vous jouez à un jeu à 120 FPS avec une résolution supérieure à celle que votre téléviseur est capable d’afficher, la résolution sera réduite à la résolution qu’il peut gérer, alors gardez cela à l’esprit si vous ne vous lancez pas dans un modèle haut de gamme. encore.

Jeux de nouvelle génération

La PS5 est désormais disponible dans le monde entier, bien que trouver du stock soit extrêmement difficile et devrait rester rare pendant un certain temps. Si vous voyez une chance d’acheter une PS5, nous vous suggérons de la saisir immédiatement. Dans notre revue, l’éditeur de jeux Android Central, Jennifer Locke, a noté que les améliorations globales apportées par le système rendent impossible de revenir au jeu sur une PS4.

Ces améliorations incluent les temps de chargement beaucoup plus rapides offerts par le SSD interne ultra-rapide et l’utilisation du retour haptique DualSense et des déclencheurs adaptatifs dans différents jeux.

