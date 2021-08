Liste des jeux PS5 prenant en charge le retour haptique DualSense et les déclencheurs adaptatifs

La PS5 n’apporte pas seulement de meilleurs graphismes et des fréquences d’images plus élevées, elle offre également aux joueurs un nouveau contrôleur, le DualSense. Ce successeur du DualShock 4 dispose d’un microphone intégré de meilleure qualité, d’un pavé tactile raffiné, d’une batterie améliorée et, surtout, d’un retour haptique et de déclencheurs adaptatifs.

Ces deux dernières fonctionnalités peuvent être utilisées par les développeurs de jeux de manière unique. Le retour haptique peut donner des sensations uniques, comme le crépitement de la pluie ou une explosion d’énergie, d’une manière plus ciblée et précise que les moteurs ronflants. Pendant ce temps, les déclencheurs adaptatifs peuvent fournir une variété de fonctions avec différentes armes en raison des fonctions physiques spéciales qui ont été mises en œuvre.

Pour donner quelques exemples, des déclencheurs adaptatifs sont utilisés dans Deathloop d’Arkane Studios afin que si un pistolet se bloque, le déclencheur se verrouille physiquement. Pendant ce temps, dans Ratchet and Clank: Rift Apart d’Insomniac Games, vous pouvez appuyer partiellement sur une gâchette pour tirer un canon sur une arme particulière ou la tirer complètement pour tirer les deux canons.

Tenir compte de toutes les différentes façons dont cela peut être utilisé commencerait à devenir impossible, nous avons donc répertorié tous les jeux confirmés pour tirer parti de l’une ou des deux de ces fonctionnalités uniques. Voici une liste de tous les jeux PS5 qui prennent en charge le retour haptique DualSense et les déclencheurs adaptatifs.

Notez que nous ne savons toujours pas si certains des jeux ci-dessous utiliseront à la fois des déclencheurs adaptatifs et un retour haptique. Nous avons marqué ces jeux en conséquence.

Jeux PS5 prenant en charge le retour haptique DualSense et les déclencheurs adaptatifs

Au fur et à mesure que cette liste s’allonge et que la génération continue, nous ne manquerons pas d’élargir le tableau avec plus de détails et des jeux confirmés. Bien que les titres de Sony Worldwide Studios utilisent certainement ces fonctionnalités, le support tiers peut être plus clairsemé au fil du temps.

Le jeu de nouvelle génération est là !

Dans notre revue PS5, la rédactrice en chef des jeux Android Central, Jennifer Locke, a été vraiment impressionnée par le DualSense et l’a cité comme un atout majeur pour la console de Sony, affirmant qu’il fallait vraiment le ressentir pour comprendre pourquoi il était si bon. Si vous n’avez pas encore réussi à en obtenir un, gardez un œil sur les réassorts PS5 afin de pouvoir vous lancer dans la dernière génération de jeux.

Afin de garder vos contrôleurs chargés et prêts à fonctionner, vous voudrez peut-être vous procurer une station de charge DualSense. Une chose que nous avons remarquée est que plus un jeu utilise les déclencheurs adaptatifs et les fonctionnalités de retour haptique, plus la batterie se décharge rapidement. Il n’y a pas de modèle cohérent à cela, mais, en général, d’après nos tests, un contrôleur DualSense avec une batterie saine utilisée pour jouer à Astro’s Playroom durera un peu moins de trois heures.

