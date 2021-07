Liste des jours fériés en août 2021 Inde : les banques resteront fermées jusqu’à 15 jours en août ; consultez la liste complète ici

Les banques de la plupart des États observeront un jour férié le 19 août 2021, à cause de Muharram.

Jours fériés en août 2021 en Inde : Bank in India restera fermée jusqu’à 15 jours le mois prochain en août 2021, y compris les deuxième et quatrième samedis et dimanches. Hormis sept arrêts hebdomadaires, les banques resteront fermées dans différents États en raison de jours fériés différents. Les banques de la plupart des États observeront un jour férié le 19 août 2021, à cause de Muharram. Étant donné qu’il existe des jours fériés spécifiques à différents États pour différentes occasions, les banques ne seront pas fermées pendant les huit jours pour tous les États en août 2021. La Banque de réserve de l’Inde a classé les jours fériés en trois catégories : les jours fériés en vertu de la loi sur les instruments négociables ; Jour férié en vertu de la loi sur les instruments négociables et jour férié à règlement brut en temps réel ; et la clôture des comptes des banques. La liste des jours fériés ci-dessous a été notifiée par RBI.

Jours fériés en août 2021

13 août 2021 : Fête des Patriotes

16 août 2021 : Parse Nouvel An

19 août 2021 : Muharram (Achoora)

20 août 2021 : Muharram/First Onam

21 août 2021 : Thiruvonam

23 août 2021 : Sree Narayana Guru Jayanthi

30 août 2021 : Janmashtami (Shravan Vad-8)/Krishna Jayanthi :

31 août 2021 : Sri Krishna Ashtami

Seules les banques d’Imphal observeront un jour férié le 13 août 2021 en raison de la fête des Patriotes. Les banques de Belapur, Mumbai et Nagpur resteront fermées le 16 août 2021 en raison du Nouvel An Parse (Shahenshahi). Les banques de la plupart des États resteront fermées le 19 août 2021, sauf à Aizwal, Bengaluru, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Gangtok, Guwahati, Imphal, Kochi, Panaji, Shillong, Shimla et Thiruvananthapuram. Le 20 août, les banques de Bengaluru, Chennai, Kochi et Thiruvananthapuram observeront un jour férié à cause de Muharram/First Onam.

Seules les banques de Kochi et Thiruvananthapuram resteront fermées les 21 et 23 août 2021, en raison respectivement de Thiruvonam et Sree Narayana Guru Jayanthi. Janmashtami célébré le 30 août 2021 sera également un jour férié à Ahmedabad, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Gangtok, Jaipur, Jammu, Kanpur, Lucknow, Patna, Raipur, Ranchi, Shillong, Shimla et Srinagar. Seul Hyderabad observera un jour férié le 31 août 2021 en raison de Sri Krishna Ashtami.

Vacances week-end en août 2021

01 août 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

08 août 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

14 août 2021 – Deuxième samedi

15 août 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche), Jour de l’Indépendance

22 août 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

28 août 2021 – Quatrième samedi

29 août 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

Toutes les banques des secteurs privé et public du pays restent fermées les deuxième et quatrième samedis de chaque mois, ainsi qu’un jour férié hebdomadaire le dimanche. Même si les banques resteront fermées les jours mentionnés ci-dessus, les clients peuvent bénéficier des services en ligne. De plus, les services bancaires mobiles et Internet resteront opérationnels.

