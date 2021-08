Liste des meilleures ventes dimanche 29 août ⋆ .

Meilleures ventes SoCal

Fiction à couverture rigide

1. L’Ascension de Malibu de Taylor Jenkins Reid (Ballantine : 28 $) En 1983, une fête à Malibu devient incontrôlable dans ce nouveau roman de l’auteur de « Daisy Jones & the Six » et « The Seven Husbands of Evelyn Hugo ».

2. La bibliothèque de minuit par Matt Haig (Viking : 26 $) Une lectrice d’une bibliothèque infinie est tiraillée entre les versions de la vie qu’elle mène et celle qu’elle pourrait mener.

3. Velvet était la nuit de Silvia Moreno-Garcia (Del Rey : 28 $) Un mystère se déroulant à Mexico dans les années 1970 par l’auteur de « Mexican Gothic ».

4. Le dernier groupe de soutien aux filles par Grady Hendrix (Berkley : 26 $) Cinq jeunes femmes qui ont survécu à d’horribles attaques rencontrent un thérapeute, jusqu’à ce qu’elles soient à nouveau ciblées.

5. La dernière chose qu’il m’a dite par Laura Dave (Simon & Schuster : 27 $) Le mari d’une femme lui laisse un mystérieux message avant de disparaître.

6. Afterparty par Anthony Veasna So (Ecco : 28 $) Une collection d’histoires de la communauté immigrée cambodgienne, publiée à titre posthume.

7. Klara et le soleil par Kazuo Ishiguro (Knopf : 28 $) Une vue d’une société technologiquement avancée du point de vue de l’ami artificiel d’un enfant.

8. Le Palais de Papier par Miranda Cowley Heller (Riverhead : 27 $) Une femme mariée et heureuse en vacances d’été a une relation sexuelle avec un ami de toujours.

9. La vie invisible d’Addie LaRue par VE Schwab (Tor : 27 $) En 1714, en France, une jeune femme désespérée conclut un marché faustien pour vivre éternellement, mais est maudite d’être oubliée par tous ceux qu’elle rencontre.

10. Billy Summers par Stephen King (Scribner : 30 $) Un tueur à gages qualifié veut prendre sa retraite mais doit d’abord terminer un dernier travail.

uvres non fictionnelles à couverture rigide

1. Pleurer dans H Mart par Michelle Zauner (Knopf : 27 $) Un mémoire de l’auteur-compositeur-interprète d’origine coréenne du groupe Japanese Breakfast.

2. Tout compris de Billie Jean King, Johnette Howard, Maryanne Vollers (Knopf : 30 $) Une autobiographie de la superstar du tennis devenue militante pour les droits des femmes et la communauté LGBTQ+.

3. Le compte par Mary L. Trump (St. Martin’s : 29 $) Un examen du traumatisme du racisme aux États-Unis par la nièce de l’ancien président Donald Trump.

4. C’est votre avis sur les plantes par Michael Pollan (Penguin : 28 $) L’auteur culinaire étudie trois plantes psychoactives : l’opium, la caféine et la mescaline.

5. Le garçon, la taupe, le renard et le cheval par Charlie Mackesy (HarperOne : 23 $) Une fable moderne explore les leçons universelles de la vie à travers quatre archétypes.

6. Souffle par James Nestor (Riverhead : 28 $) De nouvelles recherches donnent des résultats époustouflants.

7. Giannis par Mirin Fader (Hachette : 30 $) L’ascension de la star de la NBA Giannis Antetokounmpo.

8. Voyage dans le monde par Anthony Bourdain, Laurie Woolever (Ecco: 35 $) Un guide irrévérencieux sur certains des lieux préférés de l’écrivain de voyage et de la personnalité de la télévision.

9. Moi seul peux le réparer par Carol Leonnig, Philip Rucker (Pingouin : 30 $) Les auteurs de « A Very Stable Genius » donnent un aperçu de la dernière année catastrophique de la présidence Trump.

10. Le marxisme américain par Mark R. Levin (Seuil : 28 $) La personnalité de Fox News tire la sonnette d’alarme sur le communisme dans la culture et les institutions américaines.

Fiction de poche

1. Les sept maris d’Evelyn Hugo par Taylor Jenkins Reid (Washington Square : 17 $)

2. Les gens que nous rencontrons en vacances par Emily Henry (Berkley : 16 $)

3. Le chant d’Achille par Madeline Miller (Ecco : 17 $)

4. Dune par Frank Herbert (As : 18 $)

5. Gothique mexicain par Silvia Moreno-Garcia (Del Rey : 17 $)

6. Hamnet par Maggie O’Farrell (Millésime : 17 $)

7. Les gens anxieux par Fredrik Backman (Washington Square : 17 $)

8. Où chantent les écrevisses par Delia Owens (Putnam : 18 $)

9. Lecture de plage par Emily Henry (Berkley : 16 $)

10. Le patient silencieux par Alex Michaelides (Céladon : 18 $)

uvres non fictionnelles de poche

1. Tressage Sweetgrass par Robin Wall Kimmerer (Asclépiade : 18 $)

2. Sapiens par Yuval Noah Harari (Harper : 25 $)

3. La vie enchevêtrée par Merlin Sheldrake (Maison aléatoire : 18 $)

4. Le corps garde le score par Bessel van der Kolk, MD (Pingouin : 19 $)

5. La voie de l’artiste par Julia Cameron (TarcherPerigee : 17 $)

6. Vols Vesper par Helen Macdonald (Bosquet : 17 $)

7. Les quatre accords de Don Miguel Ruiz (Amber-Allen : 13 $)

8. Comment se faire des amis et influencer les gens par Dale Carnegie (Galerie : 17 $)

9. Toujours s’écraser dans la même voiture par Matthew Specktor (Maison d’étain : 18 $)

10. Tout sur l’amour par des crochets de cloche (Demain : 16 $)

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));