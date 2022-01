Liste des meilleurs films sur Netflix qui seront diffusés en 2022

Netflix : Liste des meilleurs films qui arriveront en 2022

La vérité est que nous sommes de plus en plus surpris par le célèbre Plate-forme de Netflix et de ses premières s’améliorent de plus en plus et ils gardent leurs abonnés collés à l’écran pour voir ce que cela apportera de nouveau.

C’est ainsi que le rythme des productions et premières le film ne s’arrête pas, malgré les nouvelles vagues et variantes du COVID.

Les premiers films de 2022 commencent déjà à arriver sur les panneaux d’affichage et les plateformes de streaming, tandis que de nombreuses personnes finissent encore de profiter de tous les meilleurs films que 2021 nous a laissés.

Alors ensuite, nous passerons en revue les films les plus attendus de 2022 sur Netflix, pour que vous ne manquiez de rien sur cette plateforme dans les mois à venir :

La lande

Film à suspense espagnol, réalisé par David Casademunt. Au XIXe siècle, une famille vit isolée dans les montagnes et sera mise à rude épreuve par l’apparition d’une étrange bête.

Date : Disponible maintenant.

Mère / Android

Un thriller de science-fiction avec Chloë Grace Moretz qui se déroule dans un monde post-apocalyptique, dans lequel un groupe d’androïdes a mené une guerre contre l’humanité.

Georgia et son petit ami recherchent un endroit sûr pour s’occuper du bébé qu’ils attendent.

Date : Disponible maintenant.

Sans timidité

Un thriller qui raconte l’histoire de Grace Miller, une romancière mystère qui doit apporter son expérience pour collaborer à la recherche du meurtrier de sa sœur.

Date : 13 janvier

Le Texas Mwtanza

Deuxième partie (interprétée par Netflix) du classique de l’horreur de Tobe Hopper.

Après près de 50 ans passés dans la clandestinité, Leatherface revient terroriser un groupe de jeunes hommes idéalistes qui, malheureusement, se retrouvent perdus dans une ville reculée du Texas.

Date : 18 février.

Munich à la veille d’une guerre

Basé sur le « best-seller » de Robert Harris, il nous emmène en Europe en 1938, alors que la guerre est sur le point d’éclater et avec Hitler préparé à l’invasion de la Tchécoslovaquie.

Le gouvernement de Neville Chamberlain cherche une solution pacifique au conflit, pour lequel il envoie le diplomate Hugh Legat. L

e film raconte l’histoire d’une réunion qui aurait pu changer le cours de l’histoire.

Date : 21 janvier

Le projet Adam

Avec Ryan Reynolds, il suit l’histoire d’un jeune homme, Adam Reed, qui pleure toujours la perte de son père.

Un jour, en fouillant dans son garage, il rencontrera une version adulte de lui-même qui vient du futur et a besoin de son aide.

Date : premier semestre.

Échapper à Spiderhead

Avec un scénario de Rhett Reese et Paul Wernick, créateurs de « Welcome to Zombieland » et « Deadpool », il nous place dans un futur proche et dans la peau de deux personnages, détenus dans un centre où les autorités expérimentent avec leurs prisonniers toxicomanes qui modifient Ses émotions.

Date : Non déterminé.

Par ma fenêtre

Adaptation du roman d’Ariana Godoy, c’est une romance de jeunesse aux accents quelque peu dramatiques.

Une fille est obsédée par son voisin, qu’elle se propose d’aimer à tout prix.

Date : 4 février.

Poignards de dos 2

Deuxième partie de ce film policier drôle et singulier. Cette fois-ci, nous sommes confrontés à un nouveau mystère et donc à un tout nouveau casting avec Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Ket Hudson, Kathryn Hahn et Ethan Hawke, entre autres.

Date : Non déterminé.

Blond

Avec Ana de Armas, il s’agit d’un biopic controversé (en raison de son contenu sexuel élevé) de Marilyn Monroe.

Date : À déterminer.