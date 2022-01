Liste des méta-niveaux de la Coupe Sinnoh

La saison 10 de GO Battle League est actuellement en cours dans Pokémon GO, et le prochain changement de format devrait avoir lieu : Master League – la catégorie de poids la plus élevée – prendra une pause bien méritée à 22 heures, heure locale, le 10 janvier 2022. À ce moment-là, la Great League et la Sinnoh Cup interviendront. Si vous participez à la Great League, assurez-vous de consulter notre liste de niveaux Great League.

Ce guide concerne la Sinnoh Cup, un format limité qui permet uniquement aux Pokémon avec un maximum de 1 500 Points de Compétition (CP) de s’affronter qui ont un identifiant Pokédex entre #387 et #493 et ​​donc originaires de la région éponyme. Si vous avez besoin de plus de conseils Pokémon GO, jetez un œil à notre guide des compteurs de raid.

Pokémon GO – Sinnoh Cup : Meilleur Pokémon



Sinnoh Cup suit les exigences CP de la Great League, donc les bonbons XL difficiles à obtenir ne sont importants que pour quelques monstres. De plus, certains des concurrents sérieux pour ce format, ainsi que la dynamique entre les compteurs, seront très familiers grâce à Great League, bien que les choses soient un peu plus extrêmes dans ce format.

Les classements suivants sont basés sur des simulations PvPoke et devraient vous donner une idée des Pokémon particulièrement forts dans Sinnoh Cup.

Pistes



Drifblim (Hex, vent glacial, boule d’ombre)

Lucario (Compteur, Power-Up Punch, Shadow Ball)

Pachirisu (XL) (Volt Switch, Thunder Punch, Thunderbolt)

(Ombre) Magnézone (Étincelle, Charge sauvage, Tir miroir)

Drapion d’ombre (Poison Sting, Aqua Tail et Crunch)

(Ombre) Abomasnow (Poudre de neige, boule météorologique (glace), boule d’énergie)

Gastrodon (Mud Slap, Body Slam, Earth Power)

Togekiss (Charme, As aérien, Lance-flammes)

Toxicroak (Compteur, Boue Bombe, Boue Bombe)

Gel de glace (Poudre neige, Avalanche, Boule d’ombre)

L’un des cœurs de la méta de ce format est un Pokémon qui ne se trouve pas parmi les meilleurs leads, mais qui fait toujours plier cette catégorie autour de lui : Bastiodon. Vous devez planifier votre liste en pensant à ce monstre puissant, de sorte que la majeure partie du Pokémon d’ouverture est soit un contre à Bastiodon (Lucario, Magnezone, Gastrodon et Toxiquak) soit un contre à l’un des contres (Drifblim, Pachirisu, Abomasnow, Togekiss et Froslass).

Vous voulez aller encore plus loin ? Shadow Drapion n’est ni un contre à Bastiodon, ni à ses contres – le scorpion venimeux agit comme un contre aux contres de Bastiodon (c’est-à-dire à des êtres comme Froslass, Drifblim et Abomasnow). Désolé si c’est beaucoup à encaisser !

Commutateurs de sécurité



(Ombre) Drapion (Poison Sting, Aqua Tail et Crunch)

Lucario (Compteur, Power-Up Punch, Shadow Ball)

élective (Thunder Shock, Wild Charge, Ice Punch)

(Ombre) Abomasnow (Poudre de neige, boule météorologique (glace), boule d’énergie)

magnézone (Étincelle, Charge sauvage, Tir miroir)

Munchlax (Lécher, claquer le corps, bulldoze)

Cresselia (Psycho Cut, Grass Knot, Moonblast)

Luxray (Étincelle, Charge sauvage, Crocs psychiques)

Lickilicky (Licker, Body Slam, Tremblement de terre)

(Ombre) Gallade (Confusion, Combat rapproché, Lame de la feuille)

La grande dynamique entre les compteurs centrés sur Bastiodon présentée dans le classement Leads se poursuit ici et a quelques visages familiers. Il convient de noter les nouveaux arrivants Munchlax, Luxray, Lickilicky et Gallade en tant que contres supplémentaires au Pokémon dinosaure coriace, bien que le quatuor trouve ses maîtres parmi les monstres figurant dans le classement principal – ils ne font que partie de la grande dynamique autour de Bastiodon et ne peuvent pas briser cela grand cycle.

Ferme-porte



(Ombre) Électivire (Thunder Shock, Wild Charge, Ice Punch)

Gallade de l’Ombre (Confusion, Combat rapproché, Lame de la feuille)

Gastrodon (Mud Slap, Body Slam, Earth Power)

Lucario (Compteur, Power-Up Punch, Shadow Ball)

Lickilicky (Licker, Body Slam, Tremblement de terre)

Gel de glace (Poudre neige, Avalanche, Boule d’ombre)

Bastiodon (XL) (Smack Down, Stone Edge, Lance-flammes)

Uxie (Confusion, vision future, tonnerre)

Munchlax (Lécher, claquer le corps, bulldoze)

Cresselia (Psycho Cut, Grass Knot, Moonblast)

Cette liste n’a pas trop de nouveaux noms à offrir : Bastiodon fait sa première apparition dans la chair et révèle sa force, plus il y a une apparition notable, très rare du mystérieux Pokémon Uxie, qui résiste étonnamment bien dans un scénario sans boucliers sur des deux côtés en raison de son orientation défensive. La star de la catégorie, cependant, est Shadow Electivire, qui peut presque éliminer le puissant Bastiodon malgré sa frappe désavantageuse – impressionnante.

Attaquants



Bastiodon (XL) (Smack Down, Stone Edge, Lance-flammes)

Pachirisu (XL) (Volt Switch, Thunder Punch, Thunderbolt)

Gastrodon (Mud Slap, Body Slam, Earth Power)

Lucario (Compteur, Power-Up Punch, Shadow Ball)

Cresselia (Psycho Cut, Grass Knot, Moonblast)

Abomasnow (Poudre de neige, boule météorologique (glace), boule d’énergie)

Vermadame (poubelle) (XL) (Confusion, Bug Buzz, Iron Head)

Toxicroak (Compteur, Boue Bombe, Boue Bombe)

Togekiss (Charme, As aérien, Lance-flammes)

Bronzong (Confusion, choc psychologique, bulldoze)

Comme d’habitude, une énorme résilience est le facteur décisif pour la catégorie roi de retour, et c’est là que la véritable force de Bastiodon est révélée – ce Pokémon n’a tout simplement pas besoin de boucliers car c’est son propre bouclier.

De puissantes statistiques défensives associées à des attaques solides permettent au monstre fossile d’ignorer virtuellement les boucliers ennemis et de tanker les attaques de charge ennemies comme si elles n’étaient rien. Si vous avez toujours un Bastiodon dans votre manche et que vous avez déjà éliminé les contres de votre adversaire de l’équation lors des premières étapes de votre duel, vous avez de bonnes chances de gagner. C’est la raison pour laquelle il semble que toute la méta de la Sinnoh Cup l’entoure.

La Sinnoh Cup restera accessible dans la GO Battle League jusqu’au 24 janvier 2022.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.