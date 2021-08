Liste des ministres de l’expansion du cabinet du Karnataka 2021 en direct Dernières nouvelles

Basavaraj Bommai a prêté serment en tant que nouveau ministre en chef du Karnataka le 28 juillet.

Liste des ministres en direct de l’expansion du cabinet du Karnataka : Le nouveau ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai, a déclaré aujourd’hui qu’il n’y aurait pas de vice-ministre en chef cette fois-ci et que son cabinet comptera 29 ministres. Bommai a également réfuté les affirmations selon lesquelles le fils cadet de l’ancien ministre en chef BS Yediyurappa et vice-président de l’État du BJP, BY Vijayendra, fait partie du conseil des ministres. Il a déclaré que la liste complète des ministres avait été finalisée après une discussion détaillée avec le haut commandement à Delhi. Il a dit que le cabinet sera un mélange d’expérience et de nouvelles forces. Le CM a déclaré qu’il y aurait 7 OBC, 3 SC, 1 ST, 7 Vokkaligas, 8 Lingayats, 1 Reddy et une femme ministre.

Les nouveaux ministres prêteront serment d’office et de secret par le gouverneur Thaawarchand Gehlot au Raj Bhavan à 14h15. Interrogé sur l’intronisation de Vijayendra dans son cabinet, le CM a déclaré que le président national avait parlé à Yediyurappa et que le secrétaire général national en charge du Karnataka Arun Singh s’était personnellement entretenu avec Vijayendra. Visant à donner une administration favorable au peuple et à faire face aux prochaines élections, ce cabinet est en cours de formation sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, du ministre de l’Intérieur Amit Shah, du président national du BJP JP Nadda, a-t-il déclaré.

