Liste des ministres du Bengale occidental 2021, Cabinet Mamata Banerjee, portefeuille des ministres du Bengale occidental: Vérifiez la liste des ministres TMC 2021

TMC Cabinet List: Un nom important parmi eux est Amit Mitra, qui était le ministre des Finances sous Banerjee dans ses deux mandats précédents depuis 2011.

Liste des ministres du Bengale occidental 2021: La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a intronisé 43 ministres dans son nouveau cabinet, qui comprend également plusieurs visages nouveaux. Pas moins de 43 ministres, dont 19 ministres d’État, ont prêté serment aujourd’hui à Raj Bhavan à Kolkata. Un nom important parmi eux est Amit Mitra, qui était le ministre des Finances sous Mamata Banerjee dans ses deux mandats précédents depuis 2011, mais qui n’a pas contesté les sondages en raison de sa mauvaise santé. Tout comme Mamata Banerjee, Amit Mitra devra également contester un scrutin partiel pour se faire élire à l’assemblée du Bengale occidental.

La liste comprend également des leaders vétérans tels que Subrata Mukherjee, Partha Chatterjee, Firhad Hakim, Jyoti Priya Mallick, Moloy Ghatak, Aroop Biswas, le Dr Shashi Panja et Javed Ahmed Khan. En tout, il y a 24 ministres. Les nouveaux visages au conseil des ministres incluent l’ancien officier de l’IPS Humayun Kabir, l’ancien capitaine du Bengale Ranji Manoj Tiwari et Siuli Saha.

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a conservé les ministères des Affaires intérieures et des collines, du personnel et de l’administration, de la santé et du bien-être familial, des réformes foncières et foncières et de la réhabilitation des réfugiés, ainsi que des ministères de l’information et des affaires culturelles et du développement du Bengale du Nord.

Liste des ministres du Bengale occidental 2021: Liste complète des ministres du Cabinet du Bengale occidental

1. Subrata Mukherjee – Panchayat et développement rural, entreprises publiques et reconstruction industrielle

2. Partha Chatterjee – Industrie, commerce et entreprise, technologie de l’information et électronique et affaires parlementaires

3. Amit Mitra – Finances, planification et statistiques, suivi du programme

4. Sadhan Pande – Consommation, SHG et travail indépendant

5. Jyoti Priya Mallick – Sources d’énergie forestières, non conventionnelles et renouvelables

6. Bankim Chandra Hazra – Affaires Sundarban

7. Manas Ranjan Bhunia – Enquête et mise en valeur des ressources en eau

8. Saumen Kumar Mahapatra – Irrigation et voies navigables

9. Moloy Ghatak – Droit, justice et travaux publics

10. Aroop Biswas – Pouvoir, jeunesse et sports

11. Ujjal Biswas – Administration pénitentiaire

12. Arup Roy – Coopération

13. Rathin Ghosh – Nourriture et approvisionnement

14. Firhad Hakim – Transport, logement

15. Chandranath Sinha – Micro, petites et moyennes entreprises et textiles

16. Sobhandeb Chattopadhyay – Agriculture

17. Bratya Basu – Enseignement scolaire, enseignement supérieur

18. Pulak Roy – Génie de la santé publique

19. Dr Shashi Panja – Développement de la femme et de l’enfant et protection sociale

20. Md. Ghulam Rabbani – Affaires des minorités et éducation à la médersa

21. Biplab Mitra – Commercialisation agricole

22. Javed Ahmed Khan – Gestion des catastrophes et protection civile

23. Swapan Debnath – Développement des ressources animales

24. Siddiqullah Choudhary – Extension de l’éducation de masse et services de bibliothèque

Bengale occidental Liste complète des ministres d’État 2021

25. Manoj Tiwari – Jeunesse et sports

26. Dilip Mondal – Transport

27. Akhruzzaman – Pouvoir

28. Seuli Saha – Panchayat et développement rural

29. Srikant Mahato – Micro, petites et moyennes entreprises et textiles

30. Yeasmin Sabina – Irrigation et voies navigables, développement du Bengale du Nord

31. Birbaha Hansda – Forêts

32. Jyotsna Mandi – Nourriture et fournitures

33. Paresh Chandra Adhikary – Enseignement scolaire

Bengale occidental complètement perdu des ministres d’État (charge indépendante)

34. Becharam Manna – Travail

35. Subrata Saha – Industries de transformation des aliments et horticulture

36. Humayun Kabir – Enseignement technique, formation et développement des compétences

37. Akhil Giri – Pêche

38. Chandrima Bhattacharya – Développement urbain et affaires municipales; MOS dans le domaine de la santé et du bien-être familial et des réformes foncières et foncières et des réfugiés et de la réhabilitation

39. Ratna De Nag – Environnement, science et technologie et biotechnologie

40. Sandhyarani Tudu-Pashimanchal Unnayan Affairs, MoS aux affaires parlementaires

41. Bulu Chik Baraik – Bien-être des classes arriérées, développement tribal

42. Sujit Bose – Services d’incendie et d’urgence

43. Indranil Sen – Tourisme et ministère de la Sécurité dans l’information et les affaires culturelles

Les scrutins de l’Assemblée du Bengale occidental ont été tenus pour 292 sièges et deux sièges, pour lesquels l’élection a été annulée, iront à des scrutins partiels. Il y a 294 sièges dans l’assemblée du Bengale.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.